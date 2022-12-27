Kanadalı oyuncunun Dünya Kupası performansından etkilenen Real Madrid yönetimi, 18 aylık planı devreye soktu.

İspanyol basınından AS, Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid'in 2024 yazında Bayern Münih'in sol beki Alphonso Davies'i transfer etmeye çalışacağını öne sürdü.

Temmuz 2023'te 18 yaşına bastığında Santiago Bernabeu'ya taşınacak olan Endrick'in transferini tamamladıktan sonra çalışmalarını sürdüren İspanyol ekibi, kontratının son senesine girecek olan Kanadalı yıldıza yönelecek.

Dünya Kupası performansı heyecanlandırdı

Henüz 22 yaşındayken Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren ve Bayern Münih'in en önemli oyuncuları arasında yer alan Davies'in milli takımdaki performansının İspanyol devinin yetkililerini heyecanlandırdığı ve Davies'in Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in transfer listesine üst sıralardan giriş yaptığı kaydedildi.

Habere göre Davies ile 18 ay içerisinde sözleşme imzalamayı uman Real Madrid'in transferdeki bir numaralı hedefi ise Dortmund'un İngiliz yıldızı Jude Bellingham olacak.

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland da Real Madrid için bir diğer seçenek olarak göze çarparken, Florentino Perez'in yaz transfer döneminde adından sıklıkla söz ettirmesi bekleniyor.