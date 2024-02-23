Real Madrid 2023 yazında Darwin Nunez transferi için Liverpool’un kapısını çalmış

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Real Madrid’in sansasyonel bir transfere çok yakın olduğu öne sürüldü.

Hem La Liga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Real Madrid’in yaz transfer döneminde dev bir transferi gerçekleştirmeye çalıştığı ancak bu hedefinde başarılı olamadığı öne sürüldü. Geride bıraktığımız yaz dönemini Jude Bellingham, Arda Güler ve Joselu gibi isimlerle kapatan Real Madrid’in bir de santrfor istediği kaydedildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre Real Madrid yaz aylarında Darwin Nunez için Liverpool’un kapısını çaldı.

Klopp göndermedi

Haziran ayında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Liverpool yönetimi ve Jürgen Klopp golcü oyuncuyu takımda tutma kararı aldı. Premier Lig’deki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratan Nunez, sezonu 29 lig maçında 9 golle tamamlamıştı.

Bu sezon Liverpool için tüm kulvarlarda 37 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki Uruguaylı santrfor, bu karşılaşmalara 13 gol ve 10 asist sığdırdı. Uruguay Milli Takımı’nın da en önemli oyuncuları arasında yer alan yıldız futbolcu Avrupa’daki kariyerine Portekiz’in Benfica kulübüyle başlamış ve 2022 yazında 75 milyon euro karşılığında Liverpool’a transfer olmuştu.