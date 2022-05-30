Fransız oyuncu, transfer söylentilerinin ortasında kalbinden geçen kulübü söylemekten çekinmiyor.

Christopher Nkunku, bu yaz RB Leipzig'den ayrılması halinde Paris Saint-Germain'e gitmeyi tercih edeceğini belirtirken Fransız takımını, kalbindeki kulüp olarak nitelendirdi.

24 yaşındaki forvetin adı, RB Leipzig'de muhteşem bir sezonun ardından Chelsea, Manchester United ve PSG ile anılıyor. Özellikle Kırmızı Şeytanlar'ın, Fransız yıldız için ısrarcı olacağı belirtiliyor.

Nkunku, bu yaz kendisi için bazı büyük tekliflerin gelebileceğinin farkında ve Almanya’nın en iyi ligi Bundesliga’da 20 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi.

Ve yıldız oyuncu, Bundesliga'da Sezonun Oyuncusu seçildi.

Fransız futbolcu, sergilediği harika performansın ardından futbolda her şeyin mümkün olduğunu söylerken Paris’e yeşil ışık yaktı.

Takımı Leipzig’in kendisini tutma isteğini de anlayan yıldız oyuncu, şu anki durumundan dolayı gururlu hissediyor.

Nkunku geleceği hakkında ne söyledi?

24 yaşındaki oyuncu, Fransa Milli Takımı’ndayken düzenlediği basın toplantısında, "Paris, benim evim ve kalbimdeki kulüp. Bunu her zaman söyledim.

"Hiçbir kapıyı kapatmıyorum ve futbolda her şeyin mümkün olduğunun bilincindeyim.

“Dünyanın en büyük kulüplerinin benimle ilgilenmesi de benim için ayrıca gurur verici.

“Ama Leipzig'in beni tutmak için her şeyi yapması da gurur verici."

Nkunku'nun PSG geçmişi

Fransız oyuncu, PSG'nin gençlik akademisinden yetişti ve ilk çıkışını 2015'te 18 yaşındayken yaptı.

Sonraki dört yıl boyunca, A takım için toplamda 78 kez forma giydi, ancak Parc des Princes'te ilk 11'de hiç yer alamadı.

Temmuz 2019'da Nkunku, Ligue 1 ekibini RB Leipzig için terk etmeyi seçti ve Almanya'da hızla bir yıldız haline dönüştü.

Bundesliga takımı için toplamda 136 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcu, 47 gol atma başarısı gösterdi.

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