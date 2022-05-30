İngiliz futbolcu, bekarlığa veda partisinde ortaya çıkan görüntülerin ardından ilişkisini mahvedebilir.

Andy Carroll, bekarlığa veda partisinde Dubai'deki bir otel odasında iki sarışınla çıplak bir şekilde fotoğraf çekti.

Carroll'ın nişanlısı, görüntülerin ardından futbolcuyu WhatsApp’taki profil resminden kaldırdı ve sadece çocuklarının olduğu bir fotoğraf koydu.

İngiliz forvetin nişanlısı, ortaya çıkan ifşaların ardından öfkelendi ve daha sonra ikili arasında, hafta sonu birtakım kriz görüşmeleri yapıldı.

Cumartesi günü ailesiyle birlikte kaldıkları Essex'teki evlerinden çıkan Carroll’un nişanlısı Billi’nin, şu anda tam olarak ne yapacağı bilinmiyor.

Yaklaşan düğün planlarının ortasında böyle bir olay yaşanması şok etkisi yaratı ve Billi, beraberliklerini kurtarmak için Andy’den resimlerle ilgili her şeyi anlatmasını istiyor.

Billi, neler olduğunu tam olarak anlamak için söz konusu geceye ait tüm görüntüleri görmek amacında.

Ne söylendi?

The Sun’da yer alan habere göre Billi’nin bir arkadaşı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ne kadar kötü olursa olsun, hayatına devam etmesinin tek yolu bu. Ondan bir açıklama bekliyor.

“Öfkesine rağmen, Billi henüz planladıkları düğünü iptal etmedi. Ona yakın olanlar, ne pahasına olursa olsun ailesini bir arada tutmak için savaşmaya hazır olduğunu söylüyor.”

Andy Carroll, yatakta görüntülenmesinin ardından günler sonra İngiltere’ye dönüş yaptı.

Bir diğer kaynak ise şunları söyledi: "Billi, Andy'ye inandı ve onun yanında durdu, ama şimdi ne düşüneceğini bilmiyor. Cevaplar istiyor ve bu konuda oldukça düşünceli görünüyor.

"Billi çok kızgın ve Andy'yi WhatsApp profilinden silmesi, onu tanıyanlara bilmeleri gereken her şeyi anlatıyor.

“Hala ona bağlı kalıyor, ama bu çok kafa karıştırıcı ve zor bir zaman.”

Her ikisi de 33 yaşında olan Andy ve Billi, sekiz yıldır nişanşıydı ve iki hafta içinde evlenmek için her şeyi ayarlamışlardı.

Carroll, geçtiğimiz çarşamba günü bekarlığa veda partisi için Dubai'deydi ve 26 yaşındaki fitness eğitmeni Phoebe Robb ve 27 yaşındaki bar yöneticisi olan Taylor'ı geceliği 500 Sterlin olan Fairmont Palm'daki süitine davet etti.

Taylor, ikilinin Andy ile 12 saat içki içtikten sonra ayrıldığını söyledi.

Fotoğrafların şaka amacıyla çekildiğini belirten Taylor, cinsel bir şey olmadığı konusunda ısrar etti.

Ancak cumartesi günü Billi, geceden başka fotoğraflar olup olmadığı konusunda nişanlısını sorguladı.

Andy Carrol, çiftin 5 milyon Sterlin’lik evinde kalıyor ve şimdilik onun da ne yapacağı bilinmiyor.

Billi ise üç küçük çocuğuyla birlikte ailesiyle kalmaya gitti.

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