Attığı gollerle Lüksemburg futboluna damgasını vuran 22 yaşındaki genç oyuncu, istatistikleri altüst etti.

Erling Haaland Premier Lig'i, Kylian Mbappe Ligue 1'i, Robert Lewandowski ise La Liga'yı kasıp kavururken, Avrupa'nın en etkili santrforları listesine oldukça sürpriz bir isim daha dahil oldu.

Eurosport'ta yer alan habere göre Lüksemburg ekibi Swift Hesperange'nin formasını giyen 22 yaşındaki Rayan Philippe attığı goller ve yaptığı asistlerle Avrupa'da oynayan en verimli hücum oyuncularından biri oldu.

15 bin nüfuslu küçük bir kasaba takımının formasını giyen Philippe, sezonun ilk 11 maçına 15 gol ve 12 asist sığdırmayı başardı. Takımının attığı 41 golün 27'sinde belirleyici isim olan Philippe, Haaland ve Mbappe ile kıyaslanmasını ilk başta şaka olarak gördüğünü ancak haberler her geçen gün daha da artmasının ardından bu durumdan keyif aldığını söyledi.

Haaland ve Mbappe'ye nispeten çok daha düşük seviyeli bir ligde oynadığını kabul eden Philippe, performansının Almanya ve Belçika'da ses getirdiğini ve bazı kulüplerin kendisi için Dudelange maçlarını izlemeye geldiğini söyledi.

Lüksemburg Ligi'nde takımların defansa daha az önem verdiklerini belirten Philippe, bu durumun da kendisine avantaj getirdiğini söyledi.