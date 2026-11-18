Ronaldinho'nun sahalara dönüşü Ravenna'da hâlâ gündemde.

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Futbolu bıraktığını açıklamasının üzerinden neredeyse on yıl geçen 46 yaşındaki Brezilyalı forvet, geçen pazar günü İtalya Serie C B Grubu'nda Ravenna'nın Forlì'yi derbide 2-0 yendiği lig maçının ilk yarısında oynadı. Forlì ise daha sonra istifa eden Nicola Campedelli'nin yerine Lamberto Zauli'yi teknik direktörlüğe getirdi.

Diğer kulübede Andrea Mandorlini vardı. Ravenna'nın teknik direktörü, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Bu, Ravenna'nın spor tarihindeki en önemli anlardan biriydi."

"Ronaldinho'yu yalnızca bir kez, maç öncesi ısınmayla birlikte çalıştırmış olsam da bu benim için tarifsiz bir heyecandı. Sadece olağanüstü bir futbolcudan değil, aynı zamanda olağanüstü bir insandan söz ediyoruz. Hepimizin bildiği o gülümsemesiyle buraya geldi; takım arkadaşlarına, altyapıdaki gençlere ve aile üyelerine, herkese vakit ayırdı. Selfie çektirmek, imza almak ya da selam vermek isteyen kimseyi geri çevirmedi; zamanını ve neşesini herkesle paylaştı."

"Derbi gibi önemli bir maçta 10 kişi oynamaktan korktum mu? Asla. Kulüple birlikte her şeyi ayrıntılı biçimde hazırlamıştık: Ronaldinho'nun yeteneğinden yararlanmak için net bir planımız vardı ve onu takıma artı değer katacak şekilde kullanmak üzere özel bir diziliş de çalışmıştık."

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"Pazarlama açısından sansasyonel bir hamleydi ama ben teknik direktörüm, sahadaki işlerle ilgilenirim. Şunu söyleyebilirim ki evet, Ronaldinho Forlì'yi yenmemizde önemli rol oynadı. Maç resmî değildi ama bir de derbi olunca 'son derece resmî'ydi."

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"Ronaldinho bir fenomen; televizyonda gördüğünüz nezaketi ve insancıllığıyla soyunma odasına uyum sağladı. Süperstar tavırları hiç yoktu. Bizimle birlikte soyunup giyindi, oyuncuları tek tek motive etti, onlarla özel ve unutulmaz anlar paylaştı. Yakından tanıdığınızda sizi hayal kırıklığına uğratmayan türden olağanüstü bir futbolcu."

"Eski oyuncularımdan ikisi de bana ondan söz etmişti. Verona'yı çalıştırdığım dönemde Rafael Marquez ve Javier Saviola'ya (Barcelona'dan eski takım arkadaşlarına, editörün notu) Ronaldinho'nun soyunma odasında nasıl biri olduğunu sormuştum. Bana çizdikleri portre, burada Ravenna'da gördüğüm kişiyle birebir örtüştü. Sıcakkanlı, güler yüzlü, takım arkadaşlarına her zaman vakit ayıran; maç kazandırabileceğini bildiğiniz için soyunma odasına neşe getiren biri. Böyle bir şampiyon üzerinizdeki baskıyı alır."

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"Özellikle yakınlık kurduğu biri oldu mu? Vinicius da onun gibi Brezilyalı ve ona rehberlik etti ama açıkçası herkesle yakınlık kurduğunu söyleyebilirim. Maç öncesinde bütün kadronun onun yanında poz verdiği fotoğraf, özellikle de öne geçtiğimiz golün ardından yaşanan coşkulu kutlama bunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'ni ve Dünya Kupası'nı kazanmış birinin 46 yaşında Forlì'ye atılan gole böyle sevinmesini görmek benim için de tarifsiz bir heyecandı."

"Ronaldinho'nun Ravenna'da yarattığı etki, bana birlikte oynadığım büyük yıldızlardan birini mi hatırlattı? Belki Inter'de oynadığım dönemdeki Karl-Heinz Rummenigge'yi. O da o zaman hem taraftarlar hem de biz futbolcular için olağanüstü bir transferdi."

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"Ronaldinho, bir maç daha oynamak için dönmeyi çok istediğini, eğlendiğini ve oyuncularla çok iyi anlaştığını söyledi. Benim açımdan hiçbir engel yok: Böyle bir şampiyona kapımız açık değil, ardına kadar açık."