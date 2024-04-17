Raul için Real Madrid'e 100 milyon euro'luk çılgın teklif

Real Madrid efsanesi Raul Gonzalez, 2003 yılında kendisi için gösterilen dev ilgiyi geri çevirmiş.

Raul'un transferi gerçekleşseydi 2013 yılında Gareth Bale'in sahip olduğu dünya rekoru 10 yıl önceden kırılmış olacaktı.

Real Madrid'in unutulmaz kaptanı Raul Gonzalez ile ilgili yıllar sonra çarpıcı bir itiraf geldi. İspanyol efsanenin menajeri, ESPN'e verdiği demeçte 2003 yılındaki astronomik teklifi hatırlattı.

NE OLDU? Menajer Gines Carvajal'in anlattıklarına göre, 2000'li yılların başında Roman Abramovich, Chelsea'yi satın aldıktan sonra Raul için kesenin ağzını açmış. Dönemin teknik direktörü Claudio Ranieri, 2003 yılında Real Madrid'den Makelele ve Raul'u transfer etmek istiyordu. Makelele'nin görüşmeleri esnasında Raul için menajeriyle de temas kuruldu. Makelele, Chelsea'ye transfer oldu ancak Raul, Real Madrid'de kalmayı tercih etti. Oysa Chelsea, İspanyol yıldız için o dönem 100 milyon euro bonservis ödemeyi göze almıştı.

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BÜYÜK RESİM: Bir Real Madrid efsanesi olarak bilinen Raul o yıllarda da eflatun-beyaza olan sevgisi nedeniyle hiçbir yere ayrılmak istemedi. Eğer bu teklifi kabul etseydi ve transfer gerçekleşseydi Gareth Bale'ın 2013 yılında sahip olduğu 100 milyon euro'luk dünya rekoru, bu tarihten 10 yıl önce Raul tarafından kırılacaktı. Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Manchester United'dan Real Madrid'e 94 milyon euro'ya transfer olduğunu da hatırlamakta fayda var.