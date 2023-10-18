Rasmus Hojlund: San Marinolu oyuncular kariyerimi bitirmeye çalıştılar!

Galatasaray’a attığı gollerle dikkat çeken Danimarkalı santrfor sert faullerden yakındı.

Manchester United’ın Danimarkalı santrforu Rasmus Hojlund, ülkesinin San Marino ile oynadığı EURO 2024 karşılaşmasında aldığı sert darbelerden yakındı. San Marinolu oyuncuların kariyerini sona erdirmeye çalıştığını öne süren Hojlund, takımının 2-1 kazandığı müsabakanın ardından oldukça sert açıklamalarda bulundu ve rakip takım oyuncularını hedef tahtasına koydu.

Hojlund ne söyledi?

Maçın ilk yarısında takımını öne geçiren golü atan Hojlund maç boyunca çok sayıda faule maruz kalırken, en sert faul 88. dakikada yapıldı. Roberto Di Maio, Hojlund topa yakınken topa herhangi bir hamle yapmadan yıldız oyuncuyu arkadan müdahale ile durdururken, bu durum golcü oyuncuyu öfkelendirdi. Maçın ardından TV2’ye konuşan Hojlund, bu duruma tepki gösterdi.

Di Maio’nun maçın son bölümünde yaptığı müdahalenin futbolla ilgisi olmadığını belirten Hojlund, “Son ikili mücadelenin futbolla hiçbir ilgisi yoktu. İşler maç sonunda gülünç bir hal aldı. Böyle bir faul sadece sarı kart olmamalı. Bana sorarsanız maçın hakemi yanlış bir karar verdi. Bu müdahale doğrudan bir kırmızı kartı gerektiriyordu” ifadelerini kullandı.