Raphinha kalıyor! Barcelona, müthiş Brezilyalı kaptanıyla 2030'a kadar geçerli dev bir sözleşme imzaladı

Barcelona, Raphinha'nın 2030'a kadar kulüpte kalmasını sağlayan kapsamlı bir sözleşme uzatmasına imza atmasıyla Brezilyalı futbolcunun uzun vadeli geleceğini resmen güvence altına aldı. 29 yaşındaki kaptan, bu sezon göz kamaştırıcı bir performans sergileyerek dünya futbolunun en etkili golcülerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Katalan devine bağlılık

Barcelona, Raphinha'nın kulüpteki kariyerini birkaç yıl daha sürdürmek üzere anlaşmaya vardığını doğruladı. Yeni sözleşmeyle Brezilyalı millî futbolcu, en az 30 Haziran 2030'a kadar Camp Nou'da kalacak. Bu sözleşme uzatımı, A takım kadrosunda önemli bir lidere dönüşen oyuncuyu ödüllendiren Barcelona'nın gelecek planlarına ilişkin güçlü bir mesaj niteliğinde.

Kulüp haberi duyurdu ve perşembe sabahı yaptığı açıklamada, şimdiden önemli kupalar kazandıran ortaklığı sürdürme yönündeki karşılıklı isteği vurguladı: "FC Barcelona ve futbol dünyasında Raphinha olarak tanınan Raphael Dias Belloli, oyuncunun sözleşmesini uzatmak üzere anlaşmaya vardı. Oyuncu, 30 Haziran 2030'a kadar kulüpte kalacak. Brezilyalı futbolcu, Barça'ya 2022/23 sezonunda katıldı. O tarihten bu yana 190 maça çıkıp 94 gol attı; üç La Liga şampiyonluğu (2022/23, 2024/25 ve 2025/26), bir Copa del Rey (2024/25) ve üç İspanya Süper Kupası (2022/23, 2024/25 ve 2025/26) kazandı. Aston Villa karşısında ise FC Barcelona tarihinde en çok forma giyen Brezilyalılar sıralamasında Adriano Correia'yı yakalayarak dördüncülüğe ortak oldu."

Efsaneleri yakalıyor, rekorlar kırıyor

Brezilyalı forvetin son dönemdeki golleri, Barcelona formasıyla gol sayısını 94'e taşıyarak onu efsanevi Ronaldinho ile aynı seviyeye getirdi. Yoğun eleştiriler altında takıma katılan bir oyuncu için, bir zamanlar Camp Nou tribünlerini ayağa kaldıran Ronaldinho'nun gol sayısına ulaşmak büyük bir kişisel başarı.

Futbol tarihinin en sevilen isimlerinden birini yakalayan Raphinha, Barcelona formasını giymiş seçkin Brezilyalılar arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Ronaldinho unutulmaz yeteneği ve sanatıyla sahada samba rüzgârı estirirken Raphinha, bitmek bilmeyen azmi, taktik disiplini ve soğukkanlı bitiriciliğiyle kendi hikâyesini yazdı. Bu çarpıcı başarı, onu takımın önemli isimlerinden biri olmanın ötesine taşıyarak adını Barcelona tarihinin ve futbolun büyükleri arasına yazdırdı.

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2026-27'de durdurulamayan performans

Uzun süreli sözleşme uzatımı kararında, Raphinha'nın 2026-27 sezonunun ilk aylarındaki olağanüstü performansı büyük rol oynadı. Bu sezon şimdiden 19 gol atan futbolcu, bunların 15'ini La Liga'da, dördünü ise Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti. Etkili bitiriciliği onu ligde gol krallığı yarışının zirvesine taşırken, Avrupa futbolunun şu anda tartışmasız en tehlikeli forvetlerinden biri hâline getirdi.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Raphinha'nın önemi golleriyle sınırlı değil. Bu sezon takım içinde önemli bir liderlik rolü de üstlendi. Örnek oluşturan tavrı ve önde baskıya dayalı oyun tarzı, onu Barcelona taraftarlarının gözdesi yaptı. Kulüp yönetimi, takımın birden fazla kulvardaki yoğun fikstürle mücadele ederken rekabet gücünü taşıyan çekirdeğini korumak için sözleşme uzatımını öncelik olarak gördü.

Şampiyonluk yarışında sıradaki hedef

Duyurunun zamanlaması, bu hafta sonu Atletico Madrid ile kritik bir maça hazırlanan takıma büyük moral verdi. Millî maç arası yaklaşırken Barcelona, sözleşmesi yeni uzatılan kaptanının gol serisini sürdürmesini ve takımı puan tablosunun zirvesinde tutmasını bekleyecek. Raphinha'nın sahadaki varlığı, yeni kupalar için verilecek mücadelede kritik önem taşıyacak taktiksel bir avantaj sağlıyor.