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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

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Raphinha, Hamza Abdülkerim'i geride bırakarak Al Ahly karşısında ödülün sahibi oldu

Raphinha
H. Abdelkarim
Barcelona - Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Elche - Barcelona
Elche
La Liga
Brezilya
Mısır
İspanya

Brezilyalı yıldız, penaltıdan Şubeyr'in ağlarına bir gol kaydetti

Barcelona'nın yıldızı Brezilyalı Raphinha, bugün çarşamba akşamı "Spotify Camp Nou" sahasında Joan Gamper Kupası kapsamında oynanan Mısır Al Ahly maçının ardından özel bir ödüle layık görüldü.

Barça, Raphinha ve Hamza Abdelkerim'in golleriyle 2-1 kazandığı bu hazırlık maçında kupayı kazanırken, yeni transfer Anthony Gordon son dakikalarda bir penaltı kaçırdı.

Bitiş düdüğünün ardından Raphinha, turnuvanın organizasyon komitesinin seçimiyle maçın en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

Raphinha'nın golü, kendisinin kazandığı ve ardından kaleci Mostafa Shobier'in sağına başarıyla gönderdiği bir penaltıdan geldi.

Brezilyalı yıldız, Alejandro Balde'den gelen yerden ortayı ağlara çevirerek Blaugrana'nın maçtaki ilk golünü atan Mısırlı Hamza Abdelkerim'in önüne geçti.

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