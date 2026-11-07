Como'nun stoperi Jacobo Ramon, önümüzdeki yaz transfer dönemi öncesinde Premier Lig'den birçok kulübün gözdesi haline geldi.

Foot Mercato sitesi, AS gazetesine dayandırarak, Real Madrid'in Jacobo Ramon transferinden büyük kazançlar elde edebileceğini aktardı.

Real Madrid, bu dosyada elinde birçok koz bulunduruyor. Ramon 2,5 milyon euro karşılığında Como'ya geçtiğinde, Real oyuncunun haklarının yüzde 50'sini elinde tuttu.

Ayrıca Real Madrid, Jacobo Ramon'u Como'dan 10 milyon euro karşılığında geri satın alma maddesine de sahip.

Jacobo Ramon'u kadrosuna katmakla en çok ilgilenen kulüp Manchester United iken, Chelsea ve Liverpool da oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor.

İspanya A Milli Takımı'na ilk kez çağrılmasının ardından, İtalyan sahalarında sergilediği dikkat çekici performanslarla 21 yaşındaki oyuncunun hisseleri yükseldi; bu durum Real Madrid yetkililerinin gözünden kaçmadı.

Transfermarkt sitesine göre oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 45 milyon euro olarak hesaplanırken, Kraliyet Kulübü onu mevcut değerinden çok daha düşük bir meblağ karşılığında geri alma ya da olası bir satış işleminden elde edilecek gelirden faydalanma seçeneklerini değerlendirebilir.

Böylece Real Madrid yönetimi, Jacobo Ramon transferinden büyük mali kazançlar elde etmek için ideal bir konumda görünüyor; bu transfer, Kraliyet Kulübü açısından ekonomik olarak kısa sürede son derece başarılı bir operasyona dönüşebilir.

"AS", Jacobo Ramon'un önümüzdeki kış transfer döneminde Como'dan ayrılmayacağını, ancak kulüplerin onu giderek daha fazla izlediğini aktardı.

Şu an için Real Madrid yetkilileri olayların önüne geçmek ya da erken kararlar almak istemiyor; ancak Jacobo, Antonio Rüdiger'in ayrılması halinde onun yerini doldurmak için en öne çıkan aday konumunda.

Ramon Jacobo, topu arkadan çıkarma ve oyun kurma becerisinin yanı sıra kararlarındaki isabet ve farklı durumlarla başa çıkmadaki olgunluğuyla, buna ek olarak rakiplerin hareketlerini okuma ve önceden sezme konusundaki üstün yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Buna bir de hava toplarındaki üstünlüğü ekleniyor; zira boyu 1,96 metre. Ayrıca gol içgüdüsünü de geliştirmeye devam ediyor ki bu da onu takımı için ekstra bir hücum silahı haline getiriyor.

Bu sezon Como forması altında 3 gol atıp 2 asist yaparken, önceki milli ara döneminde İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı forması altında da iki gol daha ekledi.

Sahadaki rol modeli ise Sergio Ramos. Jacobo'nun da örnek aldığı ismin kariyerine yaklaşmak için doğru yolda ilerlediği görülüyor.