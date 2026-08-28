Milan, "San Siro" Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuğu Venezia'yı 2-0 mağlup ederek hak edilmiş bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada Portekizli forvet Gonçalo Ramos, Rossoneri forması altındaki ilk golünü kaydederken, birçok net fırsatın harcanmasının ardından bir kendi kalesine gol de üç puanı belirledi.

Takımın bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta, kulübün efsanesi ve tarihi kaptanı Franco Baresi için özel bir anma töreni düzenlendi. Baresi, geçtiğimiz 31 Temmuz'da 66 yaşında hayatını kaybetmişti.

Milan, ilk haftada Torino'yu 2-1 yendiği kadroda iki değişiklik yaparak maça çıktı; Ardon Jashari ve Pervis Estupiñán'ın yerine Luka Modrić ve Davide Bartesaghi forma giydi. Adrien Rabiot ve Christian Pulisic ise Dünya Kupası'na katılmalarının ardından fiziksel hazırlıklarını tamamlayamadıkları için forma giyemedi.

Ayrıca ayrılıkları için sürdürülen görüşmeler nedeniyle Rafael Leão, Samuel Ricci, Fikayo Tomori, Yusuf Fofana ve Santiago Giménez kadro dışı bırakıldı. Buna karşılık Venezia, Lecce karşısında 2-0'lık mağlubiyetin ardından maça çıktı ve Andrea Adorante, Matías Moreno ile Marin Sverko'nun hizmetlerinden yoksun kalmaya devam etti; teknik direktör ise Thierry Correia yerine Ridgeciano Haps'ı sahaya sürmeyi tercih etti.

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Maça Milan'ın hücum baskısıyla başlandı; Ramos, Ruben Loftus-Cheek'in ortasının ardından isabetsiz bir vuruşla erken bir fırsatı harcadı, ardından bir başka girişiminde ofsayt tuzağını bozdu ve kaleci Filip Stanković'i ustaca bir kurtarışa mecbur bıraktı.

Diğer tarafta ise Akor Adams, kaleci Mike Maignan'ın kalesini sert bir vuruşla tehdit etti; Maignan bu topu uzaklaştırdı. Milan buna, Bartesaghi'nin pasını alarak ceza sahasına giren defans oyuncusu Strahinja Pavlović ile karşılık verdi, ancak Stanković kalesinden hızlı çıkarak topu uzaklaştırdı.

Pavlović, Adams'ın ortasının ardından John Yeboah'ın tehlikeli bir girişimini keserek savunma bölgelerinde yeniden kritik bir rol üstlendi. Stanković ise ceza sahası içinden Ramos'un yerden vuruşunu kurtararak parlamayı sürdürdü. Rossoneri'nin girişimleri Samuel Chukwueze ve üst ağların üzerinden aşan bir topu vuran Ramos aracılığıyla devam etti; ardından ilk yarının uzatma dakikalarında Venezia, Bartol Franjić'in omuz sakatlığı nedeniyle zorunlu bir değişiklik yapmak durumunda kaldı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte, Antoine Hainaut, Haps'ın ortasının ardından kalenin önünden geçen bir vuruşla konuk takım adına bir fırsatı harcadı. Milan ise altı pas alanı içinde bir kafa vuruşu için yükselen Yunus Musah'ın topu sertçe üst direğe göndermesiyle net bir fırsatla karşılık verdi.

Milan'ın oyuna giren oyuncusu Alexis Saelemaekers, sahaya çıkar çıkmaz kurtarıcı rolünü üstlendi; Ramos'a direğin yanından geçen bir kafa ortası yaptı, ardından aynı ikili savunmanın şifresini çözmeyi başardı. Saelemaekers bir ani kontratağa liderlik ederek savunmayı delip geçen zekice bir pası Ramos'a gönderdi; Portekizli forvet ise sol ayağıyla Gianluca Busio'nun bacakları arasından geçen ve yakın mesafeden ağlara giden bir vuruş yaparak Milan formasıyla ilk golünü kaydetti.

Venezia, Yeboah'ın Maignan tarafından kurtarılan bir vuruşuyla karşılık vermeye çalıştı; Maignan daha sonra orta sahaya çıkarak Leon Lauberbach'tan önce bir top kaçırmayı önledi. Son dakikalarda Milan, dramatik bir şekilde gelen ikinci golle karşılaşmayı sonuçlandırdı; Saelemaekers'in sihirli bir pasıyla Ardon Jashari kaleyle karşı karşıya kaldı ve alçalan bir top vurdu, kaleci Stanković bu topu kurtardı ancak top defans oyuncusu Ridvan Halhal'a çarparak boş ağlara geri sekti ve Lombardiya ekibinin galibiyetini ilan etti.