Ramon: "Real Madrid'e dönüş mü? Bunu düşünmüyorum. Fabregas mı? Como'da onun fikrine bayılıyoruz"

Jacobo Ramon, Como ve İspanya millî takımının savunmacısı olarak bugünü ve geleceği hakkında konuştu. AS'a röportaj veren 2005 doğumlu oyuncu, "Madrid'e dönmek mi? Bunu düşünmüyorum. Kasım ayındayız, daha çok zaman var. Her şey daha yeni başladı, önümüzde uzun bir yol var ve sadece buna odaklanıyorum. Günlük hayatımda, kulüp için tarihî bir sezon geçiren Como'ya tamamen odaklanmış durumdayım" dedi.

Millî takıma yeni çağrılması hakkında: "Benim için büyük bir onur, çok mutluyum. Burada olmak büyük bir gurur. Assane (Diao) bana mesaj atana kadar millî takıma çağrıldığımı fark etmemiştim. İlk başta inanamadım."

Cesc Fabregas hakkında: "Madrid'den ayrıldıktan sonra bana inandı, her şeyi anlattı ve felsefesi oyun tarzımla mükemmel biçimde örtüşüyor. Ona çok minnettarım. Hepimize ulaşmayı başarıyor. Hem ilk 11'de oynayanları hem de yedekleri sürece çok iyi dahil ediyor, bu da kolay değil. Cesc bana inandı ve hepimize ulaşmayı başarıyor. Hepimiz onun oyun anlayışı için canımızı vermeye hazırız."

Son olarak Nico Paz hakkında: "İnanılmaz bir oyuncu, bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösteriyor ve en çok gol ve asist yapan oyuncular arasında. İnsanlar sadece hücum yönünü görüyor ama savunmada da bize çok büyük katkı sağlıyor."