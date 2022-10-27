Manchester United'da geçtiğimiz sezon kısa bir süre teknik direktörlük yapan ve önümüzdeki yıllarda danışmanlık yapması beklenmesine rağmen kulüple ilişkisi kesilen Alman futbol adamı Ralf Rangnick, Kırmızı Şeytanlar'da çalıştığı dönemde kulübe kazandırmak istediği ancak bu hedefini gerçekleştiremediği yıldızları açıkladı.
Çok sayıda Manchester United taraftarının maç sonlarında yaptığı açıklamaları ve dürüstlüğünü takdir ettiği Rangnick, United'da görev yaptığı dönemde kulübün eski başarılı günlerine dönebilmesi için değişmesi gereken çok şey olduğunu ve Manchester United'ın adeta bir açık kalp ameliyatına ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.
Rangnick ne söyledi?
Sezonun sona ermesiyle birlikte koltuğunu Erik ten Hag'a bırakan Rangnick, United'a çok sayıda önemli ismi kazandırmak istediğini ancak yönetimin bu isimleri veto ettiğini söyledi.
"Manchester United'ın çok sayıda transfere ihtiyaç duyduğu herkes tarafından çok açık bir şekilde görülüyordu.
Leipzig'den Josko Gvardiol ve Christopher Nkunku gibi bazı oyuncuları transfer etmek istiyorduk. Ayrıca Alvaro Morata, Luis Diaz, Dusan Vlahovic ve Erling Haaland da transfer listemizdeki diğer isimlerdi.
Ancak kulüp bu transferleri yapmak yerine yeniden yapılanmayı yeni teknik direktöre bırakmayı tercih etti"
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