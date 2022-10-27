Manchester United'ın eski menajeri, yeniden yapılanma sürecinde çok sayıda önemli ismi istediğini ancak yönetimin veto ettiğini söyledi.

Manchester United'da geçtiğimiz sezon kısa bir süre teknik direktörlük yapan ve önümüzdeki yıllarda danışmanlık yapması beklenmesine rağmen kulüple ilişkisi kesilen Alman futbol adamı Ralf Rangnick, Kırmızı Şeytanlar'da çalıştığı dönemde kulübe kazandırmak istediği ancak bu hedefini gerçekleştiremediği yıldızları açıkladı.

Çok sayıda Manchester United taraftarının maç sonlarında yaptığı açıklamaları ve dürüstlüğünü takdir ettiği Rangnick, United'da görev yaptığı dönemde kulübün eski başarılı günlerine dönebilmesi için değişmesi gereken çok şey olduğunu ve Manchester United'ın adeta bir açık kalp ameliyatına ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.

Rangnick ne söyledi?

Sezonun sona ermesiyle birlikte koltuğunu Erik ten Hag'a bırakan Rangnick, United'a çok sayıda önemli ismi kazandırmak istediğini ancak yönetimin bu isimleri veto ettiğini söyledi.