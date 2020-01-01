Raiola: Paul Pogba, Juventus'a dönebilir

Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, Fransız yıldızın Juventus'a geri dönme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Paul Pogba, eski takımı 'a geri dönebilir.

Bu sezon sıkça sakatıklarla uğraşan yıldız futbolcunun menajeri Mino Raiola, 1-1 sona eren Juventus - maçının ardından gazetecilere Pogba'nın durumu ile ilgili açıklama yaptı. Raiola'ya göre Pogba gelecek sezon eski takımının yolunu tutabilir:

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"Paul için İtalya ev gibi. Pogba, Juventus'a geri dönmekten çekinmez, EURO 2020'den sonra bakacağız. Paul en üst seviyede oynamak istiyor ancak Manchester United zor durumdayken kaçıp gidemez."

Daha fazla takım

Raiola Pogba'nın geleceği ile ilgili yeni bir spekülasyon yaratmışken 'nın orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia ise milli takımdan arkadaşı Pogba'nın yeniden eski formuna döneceğine olan inancını Goal'e verdiği röportajında şöyle dile getirdi:

"Pogba hakkında endişelenmiyorum. Daha önce harika bir futbolcu olduğunu gösterdi. Futbolu bilirsiniz; bir süre saha olmazsanız veya sakatlanır, rutininizi kaybederseniz insanlar otomatik olarak sizi unutmaya başlar. Futbol hep böyle oldu ama Pogba'yı hem saha içi hem de saha dışı çok iyi tanıdığım için tekrar yükseleceğini biliyorum. Güçlü bir karaktere ve zihniyete sahip."