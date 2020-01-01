Raiola: Barcelona, De Ligt'e peynirmiş gibi davrandı

Matthijs de Ligt'in menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Barcelona transferinin neden sonuçlanmadığını açıkladı.

Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Erlin Haaland, Marco Verratti gibi birçok dünya yldızı futbolcunun menajerliğini yürüten Mino Raiola, basınına açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki Hollandalı stoper Matthijs de Ligt'in de menajerliğini yapan Raiola, Voetbal International'a verdiği demecinde transferinin neden sonuçlanmadığını ve oyuncusunun nasıl 'a gittiğini şöyle aktardı:

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"Barcelona De Jong'u transfer edince De Ligt'in de geleceğini düşündü. De Ligt'e, deyim yerindeyse, peynir parçasıymış gibi davrandılar. Onu istemeleri bile hataydı. Sizce Pique gibi bir futbolcu De Ligt'e formasını kaptırır mıydı?"

"Hollanda'da herkes Barcelona'yı yabancı bir kulüp olarak değil de yerel bir kulüp olarak görürler. Hollanda'dan Barcelona'ya oyuncu gitmesini kutsal sayarlar. De Ligt için para önemli değil, o sadece oynamak istiyor."

"Juventus De Ligt'i bir sezon öncesinden istemişti ve anlaşma da sağlamışlardı ancak onun kalmasını istemişti. Barcelona ve PSG araya girene kadar Juventus onun ilk seçeneğiydi."