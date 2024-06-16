Tatilini sürdüren Norveçli yıldızın geleceğine ilişkin söylentiilere menajeri nokta koydu.

Manchester City’e transfer olduktan sonra Premier Lig’de üst üste iki kez gol kralı olan ve iki lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi zaferi de yaşayan Erling Haaland hakkındaki transfer söylentilerine, menajeri Rafaela Pimienta nokta koydu. Norveçli golcünün kulübüne yüzde 1000 bağlı olduğunun altını çizen Pimienta, Haaland’ın takımdan ayrılmasının çok zor olduğunu belirtti.

City'ye tamamen bağlı

Haaland'ın Real Madrid'de bir başka 'Galactico' olmak için ayrılacağı konuşuluyordu, sözleşmesinde çeşitli serbest bırakma maddeleri olduğu söyleniyordu, ancak temsilcisi Flashscore'a şu an için böyle bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Haaland’ın kariyerinin önümüzdeki yıllardaki trendlere bağlı olarak şekilleneceğini belirten Pimienta, “Erling Haaland projesi zaman içinde, önümüzdeki birkaç yıl boyunca sürecek bir proje. Bu aynı zamanda futboldaki trendlere de bağlı olacak. Her halükarda bugün kesin olan bir şey var: Erling Haaland Manchester City'de kendini evinde hissediyor! City projesine yüzde 1000 bağlı ve şimdiden kulüple birlikte yeni sezonu iple çekiyor” dedi.

Değeri 1 milyar eurodan fazla!

Daha önce yaptığı açıklamada Haaland’ın değerinin 1 milyar euro olabileceğini belirten Pimienta, “Bunun onun bonservis bedeli olduğunu söylemiyorum. O yaşta, gelişim için muazzam bir potansiyele sahip üst düzey bir oyuncunun değerinden bahsediyordum ve bunu söylediğimde henüz Şampiyonlar Ligi’ni kazanmamıştı bile. Haaland iki ay boyunca sakatlığı nedeniyle futbol oynayamamasına rağmen Premier Lig’i gol kralı olarak tamamladı. İki yıldır Manchester City'de ve hakkında hiç dedikodu çıkmadı. Çok çalışan, organize, odaklanmış ve asla kaybolmayan ciddi bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun profili, sponsorlar ve kulüplerin yanı sıra forma satışları ve medyada yer alma açısından da büyük bir değer ifade ediyor. Bilet satışları, TV hakları ve Erling'in kariyeri boyunca kazanacağı her şeyi bir araya getirdiğimizde bu rakamın bir milyarı aşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.