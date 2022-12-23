Real Madrid taraftarı efsane tenisçi Rafael Nadal geçtiğimiz yaz Real Madrid'in teklifini geri çeviren Kylian Mbappe'ye kızgın olmadığını söyledi.

Mbappe'yi hala Real Madrid'de görmek istediğini belirten Nadal, yıldız oyuncunun baskı altında kaldığını ve PSG'den gelen teklifi kabul ettiği süreçte kendisi adına zor bir karar verdiğini söyledi.

"Mbappe'yi hiçbir şey için affetmeme gerek yok.

Sporda bunlar olur. Real Madrid'e gelmek istiyordu ama çok fazla baskı altındaydı ve onun için her şey karmaşıktı.

Gelecekte onu Real Madrid'de görmeyi umuyorum.

Bir Real Madrid taraftarı olarak eğer bunu yapabilme şansım ve imkanım olsaydı Mbappe ile hemen yarın sözleşme imzalardım"