Real Madrid taraftarı efsane tenisçi Rafael Nadal geçtiğimiz yaz Real Madrid'in teklifini geri çeviren Kylian Mbappe'ye kızgın olmadığını söyledi.
Mbappe'yi hala Real Madrid'de görmek istediğini belirten Nadal, yıldız oyuncunun baskı altında kaldığını ve PSG'den gelen teklifi kabul ettiği süreçte kendisi adına zor bir karar verdiğini söyledi.
Nadal ne söyledi?
"Mbappe'yi hiçbir şey için affetmeme gerek yok.
Sporda bunlar olur. Real Madrid'e gelmek istiyordu ama çok fazla baskı altındaydı ve onun için her şey karmaşıktı.
Gelecekte onu Real Madrid'de görmeyi umuyorum.
Bir Real Madrid taraftarı olarak eğer bunu yapabilme şansım ve imkanım olsaydı Mbappe ile hemen yarın sözleşme imzalardım"
PSG ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid ile anlaşamaya vardığı öne sürülen ancak astronomik bir maaş karşılığında PSG'de kalan Mbappe, son Dünya Kupası'nda ülkesi Fransa'nın en önemli kozu olmuştu. Arjantin ile oynanan final karşılaşmasında hat-trick yapan yıldız oyuncu, buna rağmen kupa sevinci yaşayamamıştı.