Portekizli oyuncu Rafael Leao, Kylian Mbappe'nin İtalya'ya transfer olmasını bekliyor.

NE OLDU? Portekizli yıldız, Kylian Mbappe'den önümüzdeki yıl PSG'den ayrılması halinde AC Milan'a katılmasını istedi.

Mbappe'nin PSG'deki sözleşmesi, geçtiğimiz yıl Paris devinin kendisine büyük bir anlaşma teklif etmesinin ardından 2025 yılında sona erecek.

Anacak Leao, Fransız oyuncunun yakın gelecekte İtalya'da kendisine katılmasını istiyor.

NE SÖYLEDİLER: 23 yaşındaki oyuncu, "seçkin oyunculara özel erişim" ile taraftarların "yakınlaşmalarına ve kişiselleşmelerine" ve etkileşimlerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlayan sosyal ağ platformu The Residency'de soruları yanıtladı.

Joao Felix ve Trevoh Chalobah gibi isimler de bu uygulamada yer alıyorlar.

Leao, uygulamada şu ifadeleri kullandı: "Mbappe, Milan'a gelmeli! Ayrıca, o zaten bir AC Milan taraftarı."

Ve böylece, esprili bir şekilde Kylian Mbappe'nin Milan'a transfer olma ihtimaline değindi.

BÜYÜK RESİM: Yakın zamanda düzenlenen FIFA En İyi Ödülleri sırasında Mbappe, Milan'a olan hayranlığını dile getirirken Milan'ı İtalya'nın en iyi kulübü olarak nitelendirdi.

İtalyan devini favori kulübü olarak nitelendiren Mbappe, Serie-A'ya transfer olması halinde Milan formasını giymek istediğini aktardı.

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LEAO VE MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? AC Milan'ın kanat oyuncusu Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde ezeli rakipleri Inter Milan ile oynayacakları maça odakladı.

PSG, Ligue 1'deki ilerleyişini sürdürürken Mbappe'nin gözü şimdilik sadece şampiyonuk kupasında...