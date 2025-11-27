Rafa Silva’dan Beşiktaş açıklaması! ‘Asla böyle bir şey olmadı’

Siyah-Beyazlı ekipteki Rafa Silva krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun hakkında çıkan iddialarla ilgili yakın çevresine konuştu.

Ne söylendi?

32 yaşındaki futbolcu, hakkında ortaya atılan “kafası karışık” iddiaları Portekizli yıldıza yakın kaynaklar tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Durumunda herhangi bir değişiklik olmazken, aynı kaynak Rafa'nın herhangi bir antrenman kaçırmadığını, bunun yerine Beşiktaş'ta, A takımın antrenman yaptığı sahanın yanındaki bir alanda ayrı olarak çalıştığını ve aynı zamanda fiziksel sorunları nedeniyle iyileşme planına devam ettiğini ifade etti.

Portekizli oyuncu; Benfica'da geçirdiği sekiz sezonun ardından 2024-25 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştu. Bu sezon 16 maçta forma giyerken beş gol atıp takımına 3 asistlik katkı sağladı.