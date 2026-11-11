Ionut Radu, Celta Vigo ve Inter'in 1987 doğumlu kalecisi, Handanovic'in yedeğiydi ve Bologna-Inter maçında sahaya çıktı. O maçta Sansone'ye 2-1'lik golü getiren topu hediye etti. Inter yenildi, Milan 2022 Serie A şampiyonluğuna daha da yaklaştı. Bugün Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Radu, o olayı yeniden anlatırken Inter hakkında da konuştu. İşte röportajın öne çıkan bölümleri.

"Handanovic'in yerini almayı hayal ediyordum, bunun için çalışıyordum. Başaramadım ama dünyanın sonu değil. Tek üzüldüğüm, o dönemi düşündüğümde kendimi bir çocuk gibi görmem. Çok çalışıyordum ama küçük ayrıntılara yeterince özen göstermiyordum. Sonunda da o hata geldi. Ağır bir hataydı ama bana çok şey öğretti."

"Beni tamamen değiştirdi. Binlerce insanı hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum ama o deneyim sayesinde olgunlaştım. Kalecinin hatası en büyük hatadır: O hata yaparsa takım gol yer. Bununla yaşamayı ve doğru dengeyi bulmayı öğrenmek gerekiyor. Beni çocukken keşfeden gözlemci Francesco Civetta, yeniden ayağa kalkmama yardımcı oldu."

"Inter'i hâlâ yakından takip ediyorum, o kaleyi korumanın ne anlama geldiğini ve ne kadar baskı hissedildiğini biliyorum. Kulüp Pepo'yu mu seçti? O hâlde sabırlı olmak gerekiyor; hatalarını anlayışla karşılamak ve her şeyden önce yaptığı önemli kurtarışları da hatırlamak lazım. İnanın bana, çok üst düzey bir kaleci ve bunu gösterecek."