24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bologna Inter RaduGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Radu: "Handanovic'in halefi olmayı hayal ediyordum. Inter, Martinez konusunda sabırlı ol"

Inter
I. Radu

Celta Vigo ve Inter’in 1987 doğumlu kalecisi Ionut Radu, Handanovic’in yedeğiydi. Bologna-Inter maçında sahaya çıktı ve Sansone’ye 2-1’lik golün topunu hediye etti. Inter yenildi, Milan 2022 Serie A şampiyonluğuna daha da yaklaştı. Radu bugün Gazzetta dello Sport’a röportaj veriyor.

Ionut Radu, Celta Vigo ve Inter'in 1987 doğumlu kalecisi, Handanovic'in yedeğiydi ve Bologna-Inter maçında sahaya çıktı. O maçta Sansone'ye 2-1'lik golü getiren topu hediye etti. Inter yenildi, Milan 2022 Serie A şampiyonluğuna daha da yaklaştı. Bugün Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Radu, o olayı yeniden anlatırken Inter hakkında da konuştu. İşte röportajın öne çıkan bölümleri.

"Handanovic'in yerini almayı hayal ediyordum, bunun için çalışıyordum. Başaramadım ama dünyanın sonu değil. Tek üzüldüğüm, o dönemi düşündüğümde kendimi bir çocuk gibi görmem. Çok çalışıyordum ama küçük ayrıntılara yeterince özen göstermiyordum. Sonunda da o hata geldi. Ağır bir hataydı ama bana çok şey öğretti."

"Beni tamamen değiştirdi. Binlerce insanı hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum ama o deneyim sayesinde olgunlaştım. Kalecinin hatası en büyük hatadır: O hata yaparsa takım gol yer. Bununla yaşamayı ve doğru dengeyi bulmayı öğrenmek gerekiyor. Beni çocukken keşfeden gözlemci Francesco Civetta, yeniden ayağa kalkmama yardımcı oldu."

"Inter'i hâlâ yakından takip ediyorum, o kaleyi korumanın ne anlama geldiğini ve ne kadar baskı hissedildiğini biliyorum. Kulüp Pepo'yu mu seçti? O hâlde sabırlı olmak gerekiyor; hatalarını anlayışla karşılamak ve her şeyden önce yaptığı önemli kurtarışları da hatırlamak lazım. İnanın bana, çok üst düzey bir kaleci ve bunu gösterecek."

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin