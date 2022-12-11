Adrien Rabiot, Harry Kane'in penaltı kaçırmasının 'adalet' olduğunu düşünüyor.

İngiltere - Fransa maçının 82. dakikasında Theo Hernandez, Mason Mount'ı ceza sahası içinde düşürünce İngiltere, maçtaki ikinci bir penaltısını kazandı.

VAR kontrolünün ardından gelen penaltıda topun başına geçen Harry Kane, meşin yuvarlağı alışılmadık şekilde üstten dışarıya gönderdi.

Fransız orta saha oyuncusu Rabiot ise penaltının asla verilmemesi gerektiği için bu sonucu 'adalet' olarak yorumladı.

Ne söylendi?

Maçın ardından Rabiot, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Öncelikle, bunun gerçekten bir penaltı olduğundan emin değilim. Bunun gibi olan ancak penaltı verilmeyen yüzlerce hareket gördük. Bu gece hakemliğin biraz sınırda olduğunu düşündüm, ama bunun üzerinde oyalanmayacağız. Tabii ki penaltı kaçtığında mutluyduk. Bu adaletli oldu çünkü orada penaltı yoktu. Ama başarıda bazen biraz da şansa ihtiyacınız var. Bu gece de bunu yaşadık, her şey bir araya geldi. Bu şekilde yarı finale çıkmanın gerçekten gururunu yaşıyoruz."

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Rabiot'un yorumları, cumartesi gecesi oynanan maçta hakem hakkında çok şey söylendikten sonra geldi. İngiltere, Fransa'nın ilk golünden önce Saka'ya faul verilmediğinde üzüldü ve ardından, ilk yarıda Kane'e yapılan harekette başka bir penaltı kazanamadığı için hüsrana uğradı.

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Fransa ve İngiltere'yi ne bekliyor?

Horozlar, çarşamba günü yarı finalde Fas ile karşılaşacak. İngiltere için ise bu turnuvanın sonu gelmiş durumda.