Al Ahly, Mısır Premier Ligi'nin dokuzuncu haftasında Pyramids'e 2-0 yenilmesinin ardından Faslı teknik direktör Houcine Ammouta ve yardımcı ekibiyle yollarını ayırma kararı aldı ve A takımın başına geçecek yeni bir teknik direktör arayışında yeni bir döneme girdi. Kulüp, önümüzdeki saatlerde yeni teknik direktörün kimliğini netleştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

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Gözler Ammouta'nın yerine gelecek ismin kimliğine çevrilmişken medya yorumcusu Ahmed Shobeir, Al Ahly yönetiminin masasındaki Mısırlı ve yabancı öne çıkan isimleri açıkladı. Shobeir, Pyramids'in eski teknik direktörünün yabancı adaylar listesinin başında yer aldığını, birçok yerli seçeneğin ise hâlâ güçlü şekilde gündemde olduğunu belirtti.

Ahmed Shobeir, Al Ahly yönetiminin yeni teknik direktör konusunu salı günü içinde karara bağlayabileceğini vurguladı. Shobeir, Houcine Ammouta'nın görevden alınması kararının Pyramids yenilgisinin ardından ani bir tepkiyle alınmadığını, takımın bu maçta kötü bir sonuç alması hâlinde önceden hazırlandığını açıkladı.

Shobeir, bir radyo programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Houcine Ammouta'nın görevden alınması kararı, Pyramids'e yenilme ihtimaline karşı maçtan önce hazırlanmıştı. Büyük ihtimalle bugün Al Ahly'nin yeni teknik direktörünün açıklanmasına tanıklık edeceğiz. Bugün derken bugün, yarın değil."

Shobeir, Al Ahly'nin bu sezon kurtarılabilecek ne varsa kurtarmaya çalıştığını ekledi. Ancak aynı zamanda bir sonraki teknik direktörün seçiminde aceleci davranılmaması gerektiğinin altını çizdi ve sağlam temeller üzerine güçlü bir takım kurmanın tek bir sezonu kurtarmaya çalışmaktan daha önemli olabileceğini dile getirdi.

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Al Ahly, salı sabahının ilk saatlerinde Ammouta ve yardımcı ekibine teşekkür ettiğini resmen duyurmuştu. Bu karar, futbol dosyasının denetimiyle görevlendirilen kulüp başkan yardımcısı Yassin Mansour ile yönetim kurulu üyesi Sayed Abdel Hafiz'in sunduğu değerlendirmenin incelenmesinin ardından alındı. Kulüp açıklamasında, ikilinin nihai karar öncesinde teknik sorumluluğu üstlenmeye aday alternatifleri önümüzdeki birkaç saat içinde sunacağını belirtti.

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Ammouta'nın yerine Jurčić ilk sırada

Shobeir, Pyramids'in eski teknik direktörü Hırvat Krunoslav Jurčić'in Al Ahly'nin başına geçmesi için düşünülen yabancı teknik direktörler listesinin zirvesinde yer aldığını açıkladı. Shobeir'e göre Jurčić'in adı, yeni teknik direktörün kimliğine ilişkin son görüşmelerde yönetim kurulunun bazı üyeleri tarafından gündeme getirildi.

Shobeir, Al Ahly'nin süreci hızla sonuçlandırma isteği doğrultusunda Jurčić'in yönetimin hesaplarında güçlü bir seçenek hâline geldiğini ve önümüzdeki dönemde teknik sorumluluğu üstlenme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

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Pyramids'in eski teknik direktörünün adının gündeme gelmesi son derece hassas bir zamana denk geliyor. Zira Ammouta'nın gidişini hızlandıran son darbeyi, Al Ahly'yi 2-0 mağlup eden onun eski takımı vurmuştu. Bu karşılaşma, kırmızılı ekibin yaşadığı sorunların boyutunu da gözler önüne serdi.

El Badry, Qamsan ve Shawky: Masadaki üç Mısırlı isim

Yerli seçenekler cephesinde Shobeir, son dönemde Al Ahly'nin gündemine giren Mısırlı teknik direktörler arasında ilk tercihin Hossam El Badry olduğunu açıkladı. Shobeir, bu haberlerin yalanlanma ihtimali bulunsa da daha önce kendisiyle temas kurulduğunu da ortaya koydu.

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Ancak El Badry'nin Al Ahly'nin teknik direktörlük koltuğuna geri dönüşü önemli bir engelle karşı karşıya: Libya ekibi Al Ahly Trablus'u çalıştırıyor olması, şu aşamada kendisiyle yapılacak müzakereleri zorlaştırabilir.

Al Mokawloon Al Arab'ın teknik direktörü Sami Qamsan'ın adı da ZED'in teknik direktörü Mohamed Shawky ile birlikte adaylar arasında güçlü şekilde öne çıktı.

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Shobeir, takımla ortaya koyduğu başarılı çalışma göz önüne alındığında Qamsan'ın ayrılığının Al Mokawloon Al Arab için bir kayıp olabileceğine dikkat çekti. Shobeir, Qamsan ve Shawky ile müzakere imkânının kulüplerinin tutumuna ve onaylarının alınıp alınamayacağına bağlı olacağını da belirtti.

Böylece gündemdeki başlıca Mısırlı seçenekler El Badry, Qamsan ve Shawky arasında paylaşılırken Jurčić, Ammouta'nın halefi olma yarışında öne çıkan yabancı isim olmaya devam ediyor.

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Ammouta'nın görevden alınması, Al Ahly'nin 20 puanda kalmasına ve Mısır Premier Ligi puan tablosunda üçüncü sıraya gerilemesine yol açan Pyramids yenilgisinin ardından geldi.

Öte yandan Pyramids puanını 27'ye yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırırken Zamalek, aynı haftada El Gouna'yı 2-1 yenerek 22 puanla ikinci sıraya yükseldi.

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Böylece Al Ahly, görevi yeni bir teknik direktöre teslim etmeye hazırlanıyor. Bu isim, Kasım 2017'de başlayan Mahmoud El Khatib başkanlığı döneminde geçici teknik direktörler hariç onuncu teknik direktör olacak. Bu dönemde takımın başında sırasıyla Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup ve son olarak Houcine Ammouta görev yaptı.

Al Ahly'yi yeniden doğru yola sokma sorumluluğunu üstlenecek teknik direktörün kimliğinin belirlenmesinde önümüzdeki saatler kritik olacak. Taraftarlar, özellikle art arda yaşanan teknik değişikliklerin ve takımın bu sezon gerileyen sonuçlarının ardından yönetimin kararını büyük bir merakla bekliyor.