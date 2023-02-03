Sergilediği performansla göz kamaştıran 19 yaşındaki genç oyuncu, kulübünden yeni bir kontrat teklifi aldı.

Yaz transfer döneminde katıldığı PSV'de harika bir performans sergileyen ve potansiyelini sahaya yansıtmaya başlayan Hollandalı genç yıldız Xavi Simons'un takımda kalıp kalmayacağı sorusu cevabını beklerken, Hollanda ekibi genç oyuncuyla yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. Sport'ta yer alan habere göre bu çabanın temel nedeni ise PSV tehdidi.

Simons'un PSV ile yaptığı kontratta PSG'nin 12 milyon euro karşılığında geri alabileceği maddesi olduğu öğrenilirken, Ruud van Nistelrooy yönetimindeki takım yeni sözleşmeyle bu maddeyi ortadan kaldırmak istiyor.

Dünya Kupası'nda da oynadı

Ekim ayında yaptığı açıklamada takımdan ayrılmayı düşünmediğini ve PSV'de kendini iyi hissettiğini belirten Simons, Barcelona atlyapısından yetişmişti.

PSV ile olan kontratı 2027 yazına dek sürecek olan 19 yaşındaki oyuncu bu sezon Hollanda Ligi'ne 19 maça çıkarken, bu karşılaşmalara dokuz gol ve dört asist sığdırmıştı.

Hollanda'nın eski teknik direktörü Louis van Gaal tarafından Dünya Kupası için A Milli Takım kadrosuna da dahil edilen Simons, Katar'daki organizasyonda sekiz dakika sahada kalmıştı.