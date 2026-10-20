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Çeviri:

PSV'nin Şampiyonlar Ligi karnesi: Savunmada öne çıkan oyuncuya 8 puan

Player ratings
FC Porto - PSV Eindhoven
FC Porto
PSV Eindhoven
Şampiyonlar Ligi
M. Kovar
S. Dest
Y. Gasiorowski
L. Geertruida
F. Kostic
K. Sano
Mauro Junior
G. Til
S. Mijnans
E. Bajraktarevic
I. Perisic
P. Bosz

PSV, salı günü Şampiyonlar Ligi grup aşamasında FC Porto'yu deplasmanda mücadele gücüyle 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Peter Bosz'un ekibi, Avrupa'daki ilk galibiyetini de alarak deplasmanda önemli bir başarıya imza attı. Voetbalzone, PSV'nin ilk 11 oyuncularına alışıldığı üzere karne notu verdi. En yüksek notu Lutsharel Geertruida alırken Matej Kovár, gol yememesine rağmen geçer not alamadı.

Matej Kovár - 5

Sergiño Dest - 6,5

Dest hücuma katkı sağladı ancak maçın başlarında savunmada zaman zaman zorlandı. Sağ bek, Porto'da ev sahibi ekip adına sık sık tehlike yaratan hızlı sol kanat oyuncusu Oskar Pietuszewski ile karşı karşıya geldi. Buna rağmen Dest, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki üçüncü maçta iyi bir performans sergiledi.

Lutsharel Geertruida - 8

Gelecek maçlar
GV

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Portugal Lig

24 Eki 2026

POR

POR

PSV

PSV

Eredivisie

25 Eki 2026

FEY

FEY

Yarek Gasiorowski - 7

Gasiorowski, Porto'da kendisini Peter Bosz'a kanıtlama fırsatı buldu ve özellikle ilk yarıda sağlam bir görüntü çizdi. PSV teknik direktörü normalde savunmanın merkezinde Lutsharel Geertruida ile Armando Obispo'yu tercih ediyor ancak bu kez Geertruida'ya Gasiorowski eşlik etti. Bu tercih işe yaradı; Porto kendi sahasında gol atamadı.

Filip Kostic - 6

Sol bek, devre arasından kısa süre önce PSV'yi öne geçirebilirdi ancak Eindhoven ekibi adına talihsiz biçimde top yan ağlarda kaldı. Sol kanatta oldukça hareketli olan Kostic, hücuma katılabileceği anları kolladı. Takımının gol yememesine de katkıda bulundu. Böylece PSV, Şampiyonlar Ligi'nde dört puana ulaştı.

Kodai Sano - 6

Mauro Júnior - 6

Sven Mijnans - 6,5

Esmir Bajraktarevic - 7,5

Guus Til - 7

Bosz'un bu kez ileri uçta görevlendirdiği Til, Portekiz'de teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmadı. Orta saha ve hücum oyuncusu, yaklaşık bir saatlik oyun geride kalırken PSV'nin hızlı atağının ardından arka direkte topu ağlara gönderdi. Bu gol, Eindhoven'dan gelen konuk ekip için çok önemliydi: PSV ilk üç puanlık galibiyetini aldı.

Ivan Perisic - 6

Tecrübeli oyuncu maçın başlarında önemli bir fırsat yakaladı ancak kafa vuruşunun Portekiz temsilcisinin kalesinin üzerinden gitmesine üzüldü. Perisic, sakat Ruben van Bommel'in yokluğunda maça sol kanatta başladı. İlk yarıda öne geçme fırsatlarını değerlendiremeyen PSV'ye tecrübesi ve bitmek bilmeyen mücadele gücüyle yine katkı sağladı.

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