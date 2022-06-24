Hollanda ekibi, eski oyuncusunun tecrübesinin yanı sıra bilgi ve birikimine de güveniyor.

PSV, eski oyuncusu Atiba Hutchinson'ı yeniden kulübün bünyesine katarak Kuzey Amerika’da, Hollanda ekibine yardımcı olmasını istiyor.

Kulüp, uluslararası alanda spor fırsatlarını kullanmasına ve onları daha iyi bir konuma getirmesi için eski oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Hollanda ekibinin, görüştüğü isimler arasında şu anda Beşiktaş formasını giyen Atiba Hutchinson'ın yanı sıra DaMarcus Beasley de yer alıyor.

PSV yetkilisi ne söyledi?

ED'in haberine göre; Hollanda kulübünden yetkili bir ismin açıklamasına göre Atiba ile şu anda temasa geçildi, ancak somut bir adım atılmadı.

Hutchinson ve Beasley'nin, PSV'nin gönüllü elçileri oldukları ise zaten biliniyor.

Hollanda ekibi, bu oyuncularla işbirliği yaparak kulübün efsane oyuncularından en iyi şekilde faydalanmayı amaçlıyor.

Öte yandan, PSV'nin Chivas (Meksika'da), Cruzeiro (Brezilya) ve Austin FC (Amerika Birleşik Devletleri) ile başlattığı bir işbirliği son günlerde fazlasıyla konuşuluyor.

PSV adına, Ernest Faber ve Vitesse eski direktörü Joost de Wit de görev yapıyor.

De Wit, şu anda kulübü uluslararası alanda daha iyi konumlandırmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hollanda ekibi ayrıca, daha önce Heurelho Gomes ve Carlos Salcido'yu sırasıyla Brezilya ve Meksika’daki görevler için aramıştı.

Atiba'nın aklında Dünya Kupası var

Beşiktaş formasını giyen Atiba Hutchinson şu anda 39 yaşında olmasına rağmen Süper Lig’in en iyi oyuncularından birisi.

2013'te PSV'den ayrıldı ve Türkiye’nin yolunu tuttu.

Hutchinson, Beşiktaş ile devam etmek istiyor ve siyah-beyazlı ekiple olan sözleşmesini önümüzdeki günlerde uzatması bekleniyor.

Bu yıl Kanada ile Dünya Kupası'na gitmeyi amaçlayan tecrübeli orta saha, şubat ayında kırk yaşına girecek.

Beasley ise 2020 yılında emeklilik kararını açıkladı ve şu anda 40 yaşında olan eski futbolcu, hem ülkesi Amerika’da hem de Hollanda ekibinde oldukça sevilen bir oyuncu olarak dikkat çekiyordu.

Amerika Birleşik Devletleri formasını 126 kez giyen Beasley, kariyeri boyunca PSV ile iki kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

Hollanda temsilcisi ayrıca, eski savunma oyuncusu Marcelo ile de bu konu hakkında bir araya geldi.

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