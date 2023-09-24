PSG yönetimi Ousmane Dembele’yi gözden çıkardı

PSG formasıyla çıktığı ilk beş maçta skor katkısı veremeyen Dembele, kış transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Yaz transfer döneminde 50 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Barcelona’dan ayrılan ve PSG’nin yolunu tutan Ousmane Dembele’nin Fransa macerası beklenenden daha kısa sürebilir. İngiliz basınından Daily Mirror’da yer alan habere göre PSG yönetimi oynadığı ilk beş maçta gol atma ya da asist yapma başarısı gösteremeyen Dembele ile yolları ayırmayı planlıyor.

Arsenal, Tottenham Hotspur ve West Ham United gibi takımların ilgilendiği 26 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceği belirtilirken, Dembele’nin kariyerindeki Neymar etkisi de dikkat çekiyor.

Xavi çok güveniyordu

Dortmund’dan Barcelona’ya Neymar’ın takımdan ayrılması sonrası Brezilyalı yıldızın yerini doldurmak için transfer edilen Dembele, Neymar’ın PSG’den ayrılığı sonrasında da yine Neymar yerine tercih edilen isim olmuştu.

Öte yandan sık sık sakatlıklarla boğuştuğu Barcelona’da teknik direktör Xavi ve yeni sözleşme imzalayan yönetim kurulunun kendisine olan güvenine karşın takımdan serbest kalma bedeliyle ayrılan Dembele, Katalan ekibinde tepki çekmişti.

Xavi daha önce yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun kendi mevkisinde dünyanın en iyisi olabileceğini söylemişti.