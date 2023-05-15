PSG tarafından gözden çıkartılan Brezilyalı yıldız yeni sezonda Manchester City forması giyebilir.

Gelecek sezona farklı bir teknik direktör ve farklı bir kimlikle girmesi beklenen PSG’de hareketli günler yaşanıyor.

PSG’nin futbol danışmanı Luis Campos önümüzdeki sezona yönelik çalışmalarına şimdiden başlarken, öncelikli hedefin Manchester City forması giyen Bernardo Silva’yı gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Neymar ile takaslamak olduğu öne sürüldü.

PSG’ye transfer olduğu dönemden bu yana hedeflenen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferini yaşatamayan Neymar’ın Kylian Mbappe ile yaşadığı problemlerin de etkisiyle gönderilmek istendiği belirtilirken, taraftarların Brezilyalı yıldızın evinin önünde yaptığı protestolar da bardağı taşırdı.

Silva ile Mbappe birlikte oynamıştı

İspanyol basınından Sport’ta yer alan habere göre Silva’yı alıp Neymar’ı vermek isteyen PSG yönetimi, City’den gelecek cevabı bekliyor.

City ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan Silva daha önce Monaco’da hem Mbappe hem de Campos ile birlikte çalışmıştı. Pep Guardiola’nın yönetimi altında birçok farklı mevkide görev yapan Silva geçtiğimiz yaz da Barcelona’nın gündemine gelmiş ancak İngiliz ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu transfer o dönem gerçekleşmemişti.