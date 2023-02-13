Takım arkadaşları ve sportif direktör Luis Campos ile tartışan Brezilyalı yıldız, yaz aylarında takımdan ayrılabilir.

Ligue 1'de Monaco'ya 3-1 mağlup olan PSG'de Brezilyalı yıldız Neymar'ın takım arkadaşlarına yönelik eleştirileri Fransız ekibinde sıcak saatlerin yaşanmasına neden olan.

Foot Mercato'da yer alan habere göre PSG yönetimi yaz transfer döneminde Neymar ile yolları ayırma kararı verdi ve oyuncuyu satış listesine koymak için geri sayıma geçti.

Neymar'ın 2022 Dünya Kupası'ndan dönüşte sergilediği istikrarsız performanslardan memnun olmayan PSG yönetimi, Monaco karşılaşmasında takım arkadaşları Vitinha ve Hugo Ekitike ile fiziksel bir tartışma yaşayan ve maçın ardından da sportif direktör Luis Campos ile sözlü bir tartışmaya giren Neymar'ın Kylian Mbappe ile ilişkisinin de kötü olduğu biliniyor.

Adı Premier Lig devleriyle geçmişti

2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında transfer edilen ve hala futbol tarihinin tek seferde en fazla bonservis ödenen oyuncusu olan Neymar, PSG'ye transfer olduğu günden bu yana oynadığı 171 maça 117 gol ve 76 asist sığdırmayı başardı.

Geçtiğimiz yıllarda ismi Manchester United ve Chelsea ile anılan oyuncunun satış listesine konması halinde hangi takıma gideceği ise netlik kazanmadı.