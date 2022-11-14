PSG yıldızı Danilo: "Portekiz, Cristiano Ronaldo için oynamaz"

PSG ve Portekiz'in defans oyuncusu Danilo, belirgin etkisine rağmen millî takımın yalnızca Ronaldo'nun etrafında dönmediğini söyledi.

Kulüp futbolu, Dünya Kupası için durma noktasına geldiğinde, Cristiano Ronaldo yeni bir röportajda Manchester United hakkında çarpıcı sözler söyleyip yeniden manşetlere taşındı.

Ancak millî takım arkadaşı Danilo, 37 yaşındaki oyuncunun yüksek taleplerine rağmen takımın bir bütün olarak hareket etmesinde ısrar etti ve yıldız futbolcunun, Portekiz'deki rolünü küçümsedi.

Ne söylendi?

FIFA'nın resmî internet sitesine konuşan Danilo, şu yorumu yaptı:

"Her zaman eleştiri olacak çünkü Cristiano çok satan, her gün konuşulan bir oyuncu. Kötüyse insanlar konuşur. İyiyse insanlar konuşur. Yani grup içinde bunu doğal olarak görüyoruz.

"Millî takımın, Cristiano'nun üzerinde daha fazla dikkat çekmesi normal. Ona daha fazla top atacağız, ona gol attırmaya çalışacağız ve o da bunu talep edecek.

"İnsanlar bizim Cristiano için oynadığımızı düşünüyor, bu da çok doğal ama durum böyle değil. Maçları, kazanmak için oynuyoruz."

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2019'daki Uluslar Ligi zaferinden sonra Fernando Santos'un yetenekli Portekizli oyuncu grubundan çok şey bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi.

2016'daki Avrupa Şampiyonası başarısının ardından çoğu kişi, tıpkı Manchester United için söylendiği gibi Ronaldo'nun takımın performansına zarar verdiğine inanıyor.

Yıldız futbolcu ise ulusuyla bir başka büyük zafer daha kazanmak için can atıyor.

Portekiz'i ne bekliyor?

Danilo, Ronaldo ve Portekiz takımının geri kalanı, H Grubu'nda 24 Kasım'da Gana'ya karşı oynanacak karşılaşma ile 2022 Dünya Kupası macerasına başlayacak.