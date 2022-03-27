Paul Pogba, kendisini Paris Saint-Germain ile ilişkilendiren transfer söylentilerinin ortasında, "Geleceğim hakkında hiçbir şeye karar vermedim" konusunda ısrar ediyor.

Fransız orta saha, henüz Manchester United'da kontrat uzatmayı reddetmiyor.

Pogba, kariyerinin son altı yılını United’da geçirdi ve ilk olarak 2016 yılında 117 milyon dolar karşılığında kulüp rekoru kırarak Juventus’tan yetiştiği kulübe döndü.

29 yaşındaki oyuncu, sürekli form tutma sorunları nedeniyle ona verilen bonservis ücretiyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Ancak, Porgba’nın sözleşmesi yaz transfer döneminde sona eriyor ve PSG'nin yaz aylarında onu ücret ödemeden kadrosuna katacağı aktarılıyor.

Ne söylendi?

Pogba, milli arada verdiği demeçte Parc des Princes'e olası bir transferin, kendisine çekici geldiğini kabul etti:

"Milli takımda ve kulüpte takım arkadaşlarınızla birlikte oynamak her zaman güzel."

United'ın ocak ayında Pogba'ya yeni bir sözleşme teklif ettiği bildirildi, ancak yıldız orta saha United'da kalacağına dair herhangi bir işaret göstermedi.

Pogba, henüz bavulunu hazırlamıyor, fakat Fransız futbolcu bir sonraki hamlesine geldiğinde sabırlı bir yaklaşımı benimsiyor.

Böylece, şimdi ve sezon sonunda hem kulübü hem de ülkesi için performansını en üst düzeye taşıyabilir.

Pogba, Telefoot'a verdiği demeçte, "Geleceğim konusunda hiçbir şeye karar vermedim, hiçbir şey olmadı.

“Bu konuya; transfer döneminde karar verebileceğim gibi yarın da karar verebilirim.

"Geri dönmek ve sezonu iyi bitirmek istiyorum."

Fransa, Pogba'ya güç veriyor

Yıldız oyuncu, 2021-22 sezonunda United formasıyla çıktığı 23 maçta yalnızca bir gol ve dokuz asist kaydetmeyi başardı ve sakatlığı nedeniyle 14 maç kaçırdı.

Juventus’un eski yıldızı Fransa ile milli görevdeyken yeniden canlanmaya çalışıyor, ancak Kırmızı Şeytanlarda herhangi bir kupa kazanma şansını kaçırdı.

Ve şu anda, Premier Lig'i ilk dörtte bitirmeleri konusunda bile şüpheler var.

"Doğruyu söylemeliyim. Manchester'da çor zamanlar yaşadım. Oynamadığım ya da iyi sonuçların olmadığı zamanlar buraya gelmek bana iyi geldi."

Pogba, United'ın durumunu değerlendirirken tekrar kupalar kazanma arzusundan da bahsetti:

“Bu sezonu değerlendirmek kolay değil, çünkü teknik direktör değişikliği ve sakatlıklar arasında birçok olay yaşandı.

"Sezon henüz bitmedi, ama neredeyse bitecek. Şampiyonluk kazanmak için oynayabileceğimiz başka bir alan kalmadı.

“Ben, bir şeyler kazanmak için oyunuyorum. Son yıllarda hiç şampiyonluk kazanamadık, bu gerçekten çok üzücü.”

Daha fazlası için:

Milan'da oynayan Zlatan Ibrahimovic: "Konuşur ve düşündüğünüzü söylerseniz, Ballon d'Or'u asla kazanamazsınız. Bu ödülü, 'Bay İyi Çocuğa’ vermek kolay"