Napoli’nin bu sezon fırtına gibi esen golcüsü, Galatasaraylı taraftarları üzecek bir tercihte bulunabilir.

Süper Lig’de attığı goller ve takımına kattığı havayla Galatasaray’ın liderlik koltuğunda oturmasında büyük pay sahibi olan Mauro Icardi’nin geleceğine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından RMC Sport’ta yer alan habere göre oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG, yaz aylarında Napoli’den Victor Osimhen’i transfer etmek için Icardi’yi gözden çıkartabilir.

Habere göre Chelsea, Arsenal ve Manchester United gibi İngiliz takımlarının da radarında olan Osimhen, PSG formasıyla yeniden Ligue 1’de boy göstermeye sıcak bakıyor.

Paredes Juventus'ta tutunamadı

PSG’nin futbol heyetinde Nijeryalı yıldızı keşfeden ve Eylül 2020’de 75 milyon euro karşılığında Napoli’ye satan Luis Campos’un yer alması da bu söylentileri bir hayli güçlendiriyor.

Napoli’nin oyuncu için kapıyı minimum 100 milyon eurodan açması beklenirken, PSG’nin Osimhen için 120 milyon euro ile Icardi ve Leandro Paredes’in bonservisini teklif etmesi bekleniyor.

Icardi’nin üst düzey performansına rağmen kiralık olarak gönderildiği Juventus’ta bir türlü ilk 11’e kendisini kabul ettiremeyen Paredes bu sezon Serie A’da 601 dakika oynamıştı.