Christophe Galtier, Nice kulübüyle ilgili söylediği iddia edilen ırkçı sözler nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı.

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, ırkçılık ve ayrımcılık davası kapsamında polisler tarafından oğlu John Valovic-Galtier ile birlikte gözaltına alındı. Yetkililerin suçlamaları resmîleştirmek ve ilgilileri tutuklamak veya onları serbest bırakmak için 24 saati var.

Galtiers, cuma sabahı saat 08.45'te Nice'deki bir polis karakoluna geldi.

Detaylar neler?

Fransız hoca, 2021-22 sezonunda Nice'i çalıştırdığı sezonda ayrımcı, ırkçı ve İslamofobik sözler sarf etmekle suçlanıyor.

Suçlamaların ortaya çıkmasından bu yana olanları inkâr eden Fransız hocanın avukatı, yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Christophe Galtier, Bay Julien Fournier'nin kendisine yönelik aşağılayıcı ve karalayıcı sözlerini duyunca hayrete düştü. Christophe Galtier, kendisine karşı büyük bir şiddetle karşı çıktığı suçlamaların ciddiyetini göz önünde bulundurarak, gecikmeden gerekli yasal işlemleri başlatmak için avukatını derhal görevlendirdi."

Soruşturma kapsamında Ligue 1 ekibi Nice'in genel merkezinde aramalar yapıldı.

Bu süreçte kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere dahil olmak üzere saha dışındaki birçok oyuncu ve önde gelen kişiyle röportaj yapıldı.

İddiaları sızdırıldığı iddia edilen bir e-postayla gün ışığına çıkaran eski futbol direktörü Julian Fournier de ilgili makamlar tarafından konuşuldu.

Galtier şimdi gözaltında beklemede.

Bu arada PSG, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ardından Galtier'in sözleşmesini erken feshetmek için çabalıyor. Ligue 1 devi, İspanya ve Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.