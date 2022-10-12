PSG yönetiminin ile Kylian Mbappe arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, Christophe Galtier'in notlarını gizlememesi dikkat çekti.

Yaz transfer döneminde PSG'den ayrılması beklenmesine rağmen takımda kalmayı tercih eden ve astronomik bir kontrat elde eden Kylian Mbappe'nin PSG'de mutsuz olduğu yönündeki iddialar her geçen gün artarken, PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier'in Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasındaki notları dikkat çekti.

Santrfor sözü mü verildi?

Galtier tarafından tek forvet olarak oynatılan Mbappe'nin Fransa Milli Takımı'nda Olivier Giroud'un arkasındaki gibi bir santrforun partneri olarak oynamak istediği bilinirken, deneyimli teknik direktörün maç içerisindeki notlarını gizlememesi de bu konunun gündeme geldiği dönemde Fransız basını tarafından bilinçli bir tercih olarak nitelendirildi.

Notlarında "Kylian'ın tercihi sağ" ifadelerine yer veren Galtier'in bu notu çeşitli farklı yorumları beraberinde getirdi. PSG ile imzaladığı yeni kontratın ardından takımda bazı imtiyazlara sahip olduğu öne sürülen Mbappe'ye, yönetim tarafından tercih ettiği pozisyonda oynama sözü verildiği ve PSG'nin yaz aylarında Giroud benzeri bir santrfor almaması nedeniyle yıldız oyuncunun hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.