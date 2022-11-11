PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier Dünya Kupası nedeniyle endişeli

Fransız ekibinin patronu oyuncuların sakatlık endişesinden ötürü hissettiği memnuniyetsizliği dile getirdi.

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, oyuncularının Dünya Kupası öncesinde oynayacakları son maç için endişeli olduklarını söyledi. Pazar günü oynanacak Auxerre karşılaşması öncesinde bazı oyuncuların sakatlık endişesi taşıdıklarının altını çizen deneyimli teknik direktör, maç öncesinde mümkün olan en rekabetçi ilk 11'i sahaya süreceğini söyledi.

Galtier ne dedi?

"Sağlık personelimizin çeşitli milli takımların yetkilileri ile arası çok iyi. Her milli takım PSG forması giyen oyuncusunun fiziksel durumunu biliyor çünkü sürekli iletişim halindeyiz. Kolay olmayacağını biliyorum ama Pazar günü psikolojik açıdan mümkün olduğunca özgür olmalıyız. Hem bizim oyuncularımız hem de rakip oyuncular üst düzey isimler. Biraz korku tabii ki olabilir ama bence asıl korku oyunculardan çok oyuncuların etrafındaki insanlarda mevcut"

Mbappe ve Messi gibi PSG yıldızları, Dünya Kupası'nda ülkelerinin umutlarını omuzlarında taşıyacak ve bu nedenle oyuncuların sakatlık endişesi yaşaması çok da şaşırtıcı değil. Hatırlanacağı gibi Paul Pogba, Timo Werner ve Diogo Jota gibi yüksek profilli yıldızlar sezon içerisinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Katar'da mücadele etme şanslarını kaybetmişlerdi.