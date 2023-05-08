Christophe Galtier ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Fransız ekibi, yeni teknik direktörüyle anlaştı. Son karar Katarlı patronlara kaldı.

Ligue 1’de adım adım şampiyonluğa koşsa da Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda eden ve oldukça çalkantılı bir sezon geçiren PSG’de teknik direktör Christophe Galtier’in görevine sezon sonunda son verilmesine kesin gözüyle bakılırken, kulübün futbol yönetimindeki en yetkili isimlerden Luis Campos’un perde arkasında yeni teknik direktöre çoktan karar verdiği öne sürüldü.

Daha önce Lille’de birlikte çalışan Campos ve Galtier arasındaki güçlü bağ sezon içerisinde zayıflarken, Portekizli futbol direktörü şimdiden yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Chelsea'yi reddetmişti

Fransız basınından RMC’de yer alan habere göre Campos daha önce Real Madrid’de birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile temas kurdu ve efsane teknik direktörü PSG’nin başına geçmeye ikna etti.

Graham Potter’ın ardından eski takımı Chelsea’den teklif alan ancak bu teklifi geri çeviren Mourinho geçtiğimiz sezondan bu yana çalıştırdığı Roma’da mutlu olsa da İtalyan takımından sadece iki takım için ayrılmayı planlıyor.

Eski takımı Real Madrid’de Carlo Ancelotti’nin durumunu yakından takip eden Mourinho, PSG’yi de çalıştırmaya sıcak bakıyor. Kulübün Katarlı patronlarının kabul etmesi halinde, PSG’nin gelecek sezonki teknik direktörünün Jose Mourinho olmasına kesin gözüyle bakılıyor.