Arjantinli yıldız, geride bıraktığımız sezonda pek de kolay şeyler yaşamadı.

Lionel Messi, Covid-19 hastalığının etkileri sebebiyle bir süre solunum sorunları ile mücadele ettiğinin altını çizdi.

Arjantinli süperstar, ocak ayında kendisini fazlasıyla etkileyen hastalığa yakalandı.

Bu sebeple, Arjantin'in Şili ve Kolombiya'ya karşı Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçı ve PSG’nin ligdeki üç mücadelesini kaçırdı.

Ve şimdi, akciğerlerini etkileyen hastalığın kendisine uzun süreli kötü etkiler yaptığını vurguladı.

Ne söylendi?

Bu haftanın başlarında TYC Sports ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Beni çok fazla etkiledi.

"Ciğerlerimde yan etkiler bıraktı. Geri döndüm ve ciğerlerim etkilendiği için bir buçuk ay bile koşamayacak haldeydim."

Messi, yılın başında yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalmasına rağmen, çok erken döndüğünü ve bunun sonucunda durumunun daha da kötüleştiğini itiraf etti.

"Olması gerekenden önce geri döndüm ve daha da kötüleşti, çünkü çok hızlı başladım ve bu durum, performansımın düşmesine sebep oldu.

"Ama hastalık sürecinde biraz sabırsız davrandım ve dayanamadım:

“Bu yüzden hemen koşmak, antrenman yapmak istedim ve erken başlamak bana iyi gelmedi.”

Messi, Ligue 1'de hayata zorlu bir başlangıç ​​yaptı

Arjantinli süperstar, çeşitli sakatlık sorunları ve hastalıklarla uğraşmasının yanı sıra, Barcelona'da olduğu gibi yüksek bir seviyeye ulaşamadı.

Ayrıca PSG taraftarlarından kötü muamele görmek zorunda kaldı.

Mart ayında, Bordeaux’ya karşı kendi sahalarında oynadıkları ve 3-0 kazandıkları maç sırasında taraftarlar Messi’yi yuhaladı.

Hatta bazıları, PSG'nin antrenman sahasına 'Leo dışarı' yazan grafitilerle onun takımdan ayrılması çağrısında bulundu.

Ancak Messi, kötü geçen sezona rağmen, gelecek yıl Parc des Princes'te kalacağı bildiriliyor.

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