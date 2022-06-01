Ukraynalı yıldız, halkı için oynayacaklarının altını çizerken sadece tek bir dilekleri olduğunu vurguluyor.

Oleksandr Zinchenko, Ukraynalı takım arkadaşlarının savaştan zarar gören ülkelerindeki insanlara bir Dünya Kupası maçı vermek istediklerini söylerken gözyaşlarına boğuldu.

Ukrayna Milli Takımı, çarşamba günü İskoçya'ya karşı Dünya Kupası eleme maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Maçı kazanan ekip, daha sonra Galler ile karşılaşacak ve o maçtan da galibiyetle ayrılan ekip Katar’daki Dünya Kupası’nın yolunu tutacak.

Manchester City yıldızı, takımının turnuvada yer almasının Ukrayna halkına inanılmaz duygular yaşatacağını ve halkına, böyle bir hediye vermek için savaşacaklarını belirti.

Zinchenko, Ukrayna'nın Dünya Kupası umutları hakkında ne dedi?

Ukraynalı yıldız, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın her yerinden insanlarla konuştum. Neler olduğunu anlamayan Ukraynalı çocuklarla da bir araya geldim.

“Herkesin tek bir hayali var. Bu savaşı durdurmak…

"Futbola gelince, Ukrayna takımının kendi hayali var: Dünya Kupası'na gitmek, insanlara bu inanılmaz duyguları yaşatmak istiyoruz, çünkü Ukraynalılar şu anda bunu çok hak ediyor.

"Herkes bugünlerde Ukrayna'da neler olduğunu anlıyor ve bu yüzden, motivasyonumuz kesinlikle %100 kazanmak."

"Çok fazla stres altında çalışıyorum"

Oleksandr Petrakov, oyuncularının zihni, maçı bu haftaya erteleyen Rus işgali ile meşgul olduğundan, takımını İskoçya ile ertelenen maça hazırlamanın zor olduğunu söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte, her oyuncunun Ukrayna'daki babalarını, annelerini ve yakın akrabalarını düşündüğünü ve bunun, çok zor bir görev olduğunu söyledi.

“Her oyuncu, görevin ne kadar büyük olduğunu anlıyor.

“Çok fazla stres altında çalışıyorum, çünkü herkesin aklı Ukrayna’da ve orada bulunan ailesinde.

“Ama yine de elimizden gelenin en iyisini yapmaya, sonuca ulaşmaya çalışacağız.

“Ekibim ve ben, sahada sonuna kadar mücadele edip iyi bir sonuç almak için uğraşacağız.”

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