Arjantinli süperstarın kupa koleksiyonunda, herkese yetecek kadar ödül var.

Lionel Messi'nin inanılmaz bir kupa koleksiyonu var ve o kadar fazla ki birini milli takımdan arkadaşı Leandro Paredes'e hediye etti.

35 yaşındaki oyuncu, ikonik kariyeri boyunca kulüp ve ülkesi için elde ettiği tüm başarıların yanı sıra attığı goller ve yaptığı asistlerle bireysel ödüllerin de sahibi oldu.

Onun; kariyerinde kazandığı ödüller, kesinlikle bir A4 kağıdına sığmaz.

Ve bankada milyonlarca doları olmasına rağmen, aldığı kupaları barındıracak kadar büyük bir malikane bulmakta zorlanabilir.

Bu nedenle Messi, Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'ya sergilenmesi için bazı ödüllerini bile verdi.

Bunun yanı sıra Arjantinli süperstar, milli takımdan arkadaşı olan Juventus'un oyuncusu Leandro Paredes'e de bir ödülünü hediye etmeyi ihmal etmedi.

Ne oldu?

Orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde, sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçirdiği ve şu anda yaşadığı Torino'daki evini gezerken bir röportaj yaptı.

Gazeteciye, tüm takım arkadaşları tarafından imzalanan Katar Dünya Kupası'ndan bir top da dahil olmak üzere ödüller ve hatıralardan oluşan duvarını gösterirken gazeteci, rafta Messi'nin La Liga 2020/21 En İyi Oyuncu ödülünü görünce şok oldu.

Ona nasıl sahip olduğunu sorduğunda Paredes basitçe şöyle açıkladı: "Paris'e geldiğinde, bu ödülü bana vermesini istedim. O da bu ödülü bana verdi!"

Paredes, yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstarın kendisine bu kadar cömert davrandığı için son derece şanslı hissediyor.

Ne söylendi?

Ancak, daha önce bu durum son derece farklıydı. Geçen yıl Caja Negra'ya yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Takım arkadaşlarıma bir yorum yaptığım için çok kızdı. Beni duydu ve sinirlendi.

"Gerçekten sinirlendi. Beni mahvetti. Bu kötü oldu. Messi, resmen beni öldürmek istedi, ben de eve gitmek istedim.

"Şimdi, bu konu açıldığında, bunun hakkında konuşuyoruz ve gülüyoruz, ama o sırada gerçekten çok kızmıştı. Beni öldürmek istediğini anladım!"