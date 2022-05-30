Arjantinli yıldızın, bu sezonki görüşü kolay kolay değişmeyecek gibi görünüyor.

Lionel Messi, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u mağlup etmesinin ardından Benzema'nın, bu yıl Ballon d'Or'u kazanması konusunda hiç şüphesi olmadığını söyledi.

Messi, kariyerinin çoğunu Barcelona'da geçirirken Benzema ile La Liga'da birçok kez rakip oldu, ancak yine de Fransız forvetin başarılarının farkında.

Arjantinli süperstar, geçen yılki Ballon d'Or yarışı hakkında yorum yaparken Robert Lewandowski'nin kendisi hakkındaki açıklamalarına da değindi.

Messi, Benzema için ne dedi?

Arjantinli yıldız, TyC Sports'a verdiği demeçte, "Benzema'nın Ballon d'Or'u kazanması gerektiğine hiç şüphem yok.

"Onun, muhteşem bir yıl geçirdiği ve son 16'dan itibaren harika bir performans göstererek Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı ortada. Bence bu yıl hiç şüphe yok ve çok açık” dedi.

Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Chelsea ve Manchester City'ye karşı eleme turları da dahil toplamda 15 gol kaydetti.

Ayrıca, La Liga’yı da Real Madrid’in zirvede noktalamasına büyük bir katkı verdi.

Messi, Lewandowski'ye yanıt verdi

Geçen yılki Ballon d'Or'u kazanan Messi, konuşmasında Lewandowski'den doğrudan bahsetmişti ve Bayern Münih yıldızının, futbolun en büyük bireysel ödülünü en az bir kez kazanmayı hak ettiğini söylemişti.

Lewandowski, başlangıçta Messi'nin konuşmasının "boş sözler" içerdiğini söyledi, ancak daha sonra sözlerinin yanlış yorumlandığını söyleyerek Messi'nin konuşmasının kendisini gerçekten etkilediğini açıkladı.

Messi TyC Sports'a Lewandowski'nin yorumlarıyla asla ilgilenmediğini söyledi.

“Herkes istediğini söylüyor ve belli ki o da kendini ifade edip istediğini söylüyor” dedi ve ekledi:

“Açıkçası söylediklerini paylaşmıyorum, ama ben de pek önemsemedim. Oradaydı ve istediğini söyleyebilir. Bu konu benim umurumda değil."

Messi'nin zor sezonu

PSG’nin Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e elenmesinin ardından taraftarlar tarafından ıslıklanan Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz sezonu diğer yıllara göre daha zor geçirdi.

O alaylar üzerine, "Benim için yeniydi, farklı bir durum. Barcelona'da başıma hiç gelmemişti ama İnsanlar oyunculara ve takıma olan öfkesini gösterdi.

“Bir yıl daha [Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmadan geçti] diye öfkelenmeleri çok normal.

"Real Madrid maçı bizi adeta bitirdi. Beni, genel olarak tüm soyunma odasını ve Paris’i çok üzdü” dedi.

Messi ayrıca Real Madrid'in bu yıl kıtalararası rekabette en iyi takım olmadığını iddia ediyor.

"Real Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu, ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi takım değildi.

“Her şeye rağmen, şampiyonluk kazanma alışkanlıkları onlara olumlu bir etki sağladı.”

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