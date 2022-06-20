PSG söylentilerinin arasında Zidane: "Teknik direktörlüğe devam etmek istiyorum"

Zidane; kapıyı açık tutuyor, ancak ne zaman geri döneceğini bilmiyor.

Zinedine Zidane, Real Madrid'den ayrıldığından beri hala takımsız. Teknik direktörlük kariyeri uzun olmasa da Real Madrid ile üç Şampiyonlar Ligi kazandı.

Şimdi, PSG ve Fransa milli takımı onu ana seçenek olarak belirlemiş durumda. Ancak Zidane, hocalığa geri dönme konusunda hala kararsız.

Ne söylendi?

Fransız efsane, Telefoot ile yaptığı röportajda sahadaki kariyerinin bazı anlarını anlattı.

Aynı zamanda bir teknik direktör olarak geleceği hakkında da konuştu. Kapıyı açık tutuyor, ancak ne zaman geri döneceğini bilmiyor.

Zidane, "Yine de bir teknik direktör olarak katkıda bulunabilir miyim? Evet, bazı seçenekleri düşünüyorum. Devam etmek istiyorum çünkü hala hayalim var, bu benim tutkum."

'Sihirbaz', Real Madrid ile olan tarihi başarısının anahtarının ne olduğunu ortaya çıkardı. En önemlisi kulüpte onu çevreleyen insanlardı.

"Çok çalıştık, inanılmaz oyuncularımız ve beni takip eden bir takımımız oldu” dedi.

"Birçok şeyden sorumluydum ama arkamda harika bir ekip vardı.

"Yalnız başıma bu mümkün olmazdı. Kendimi rahat hissettiğim insanlarla ekibi kurmam gerekiyor. Bu olmazsa, işe yaramaz."

Ayrıca 1998 Dünya Kupası ve 2006 Dünya Kupası finali gibi konulara da değindi ve burada Materazzi'ye karşı kafa vuruşu hakkında tekrar konuştu.

Daha fazla okuma

Adel Taarabt: Londra'daki gösteri midillisi Lizbon'da mutlu bir beygir oldu