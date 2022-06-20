Adel Taarabt: Londra'daki gösteri midillisi Lizbon'da mutlu bir beygir oldu

Benfica ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağının 44. dakikasında, kendi yarı sahasının ortasında Adel Taarabt'ın ustaca boşluğa döndüğü ve Rafa Silva'ya güzel bir süzülmüş top attığı bir an var.

Golle sonuçlanmadı ve Benfica maçı kaybetti. Ancak Taarabt'ta futbolseverleri heyecanlandıran bir şeyler var.

Taarabt, QPR'da 2010'ların başındaki en heyecan verici oyunculardan biri olarak adını duyurdu. Ancak bu günlerde, Benfica'da defansif orta saha olarak oynuyor. İlginç bir kariyer değişikliği...

Taarabt için işler tersine döndü. Kesinlikle 2009 ve 2011 yılları arasında onu izleyenler savunmaları ipe dizdiğini görecektir.

Taarabt, Lens'ten İngiliz futboluna geçtiğinde sadece 17 yaşındaydı, ilk olarak Ocak 2007'de kiralık olarak geldi.

talkSPORT'a şunları söyledi: "Spurs'e imza attım çünkü Fransa'dayken bizim için ilk dördün içindeydi.

"Arsenal'e gitmek için neredeyse her şey bitmişti ve ardından [Tottenham]'da çalışan Damien Comolli beni gelmeye ikna etti.

"O zamanlar Fransa U-17'de oynuyordum ve herhangi bir ligde üç büyük takıma gidebilirdim."

Taarabt, Juande Ramos ve Harry Redknapp yönetimindeki Spurs A takım fotoğrafına girmek için zorlandı ce QPR'ye kiralandı. İşte eğlence burada başladı.

Taarabt'ın Championship'te1 Ekim 2009'da Preston'a karşı attığı bir gol, seyircileri neden heyecanlandırdığını özetliyor.

En saf haliyle harika bir gol, bireysel beceri ve uzun menzilli bitirmenin bir karışımı.

2010-11 sezonunda, Neil Warnock'un QPR'ı ikinci kademe şampiyonluğuna doğru ilerlerken Taarabt, Championship'te 44 maçta 19 gol attı ve 21 asist yaptı. Spurs'ten sadece 1 milyon sterline transfer olan oyuncu, ligde sezonun oyuncusu seçildi - kesinlikle kimsenin tartışamayacağı bir ödül.

Bu, Taarabt'ın Premier Lig'in yıldızları arasına girmesi için bir platform olmalıydı, ancak çalkantılı bir yaz başını döndürdü ve İngiliz futbolunda bir daha asla eskisi gibi olmadı.

Yaz boyunca transferlerle bağlantılıydı.

Stop that Taarabt. pic.twitter.com/yz5kGS3Xwp — Stop That Football (@stopthatfooty) November 14, 2021

2011-12 sezonu öncesinde Fransız şampiyonuyla anlaşmaya hazır olup olmadığı sorulduğunda Taarabt, 2021'de GOAL'a şunları söyledi: "Evet, yükseldiğimiz sezondan sonra, evet, her şey bitmişti.

"Nasser [Al-Khelaifi] ile konuşuyordum ve birlikteydik ama bana Leonardo'nun Inter'den geleceği için beklememiz gerektiğini söyledi. Ben zaten Paris'te bekliyordum."

Aklı başka yerde olan Taarabt, Premier Lig'de parlamayı başaramadı ve 2011-12 sezonunda 27 maçta sadece iki gol attı. Sonraki sezonu 33 lig maçında beş gol ve beş asistle biraz daha iyi geçirdi, ancak bu sefer ligden düştüler.

Her şey perde arkasında da iyi değildi - Taarabt'ı Spurs'ten gönderen Redknapp, QPR menajeri oldu.

Taarabt, "QPR'daki oyuncuların yarısı kulübü umursamıyordu, sadece para kazanıyorlardı. Daha yüksek maaşlardan birine sahiptim ama futbolu umursuyordum çünkü futbolu seviyordum.

"Sezon öncesi için geldiğimde Redknapp'ın yüzüne 'Bu takım düşüyor' dedim. Benimle aynı şeyi söyledi, benimle aynı fikirdeydi.

"Redknapp'ın insanların düşündüğü gibi oyun tutkusu olduğunu düşünmüyorum. Harry kötü bir insan değil ama çok kötü bir menajer.

Böylece Taarabt'ın göçebe yılları başladı. Fulham ve AC Milan'da kiralık dönemi, QPR'ye kısa bir dönüş gibi gibi...

Ancak 2019'un başından beri işler değişti. A takımının başına geçen Benfica B'nin teknik direktörü Bruno Lage, Taarabt'ı da yanına aldı.

Orta sahada daha derinde bir pozisyonda yer alırken Darwin N unez gibi gençlere ilham oldu.

The Athletic'e yeni rolünden bahsetti: "Bu, çok fazla risk alamayacağınız farklı bir alan. İngiltere'de özgürdüm ve benden istenen tek şey yaratmaktı. Şimdi her iki oyunun tarafında da çalışıyorum, aynı zamanda yaratmaya ve savunmaya çalışıyorum.

"Çok disiplinli olmalıyım. Bu daha çok takımın oynamasını sağlamakla ilgili."

Ve böylece Taarabt, kariyerinin son aşamasına, çoğu kişinin tanıyacağı veya hatırlayacağından daha sakin bir şekilde giriyor. Ancak bu geçişin kanıtladığı gibi, bu hünerlerini asla kaybetmedi.