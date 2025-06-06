PSG, Real Madrid'den intikamını Arda Güler'i transfer ederek alacak!

PSG, Real Madrid’in elinden kaçırdığı Mastantuono'nun ardından Arda Güler'i transfer ederek karşılık vermek istiyor.

Real Madrid’in River Plate'in genç yıldızı Franco Mastantuono'yu Paris Saint-Germain'in elinden alarak kadrosuna katma hamlesi, Fransız devinin teknik direktörü Luis Enrique’yi oldukça rahatsız etti. İspanyol teknik adam, bu transferde yaşanan hezimeti unutmuyor ve karşı atağa geçmek için gözünü Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler’e dikti.

PSG ile tarihi bir üçleme elde eden Luis Enrique, Real Madrid'in en büyük potansiyellerinden biri olan Arda Güler'i kadrosuna katmak için ısrarlı. Özellikle Santiago Bernabeu’da zorlu bir sezon geçiren genç yıldızın durumu, Fransız ekibi için cazip bir fırsata dönüşmüş durumda.

Arda Güler için fırsat doğdu

Real Madrid'e büyük umutlarla transfer edilen Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin planlarında yeterince yer bulamadı.

Sakatlıklar, yoğun rekabet ve teknik ekibin sınırlı güveni nedeniyle sezon boyunca çok az süre alan Türk futbolcu, buna rağmen oynadığı maçlarda kalitesini sergilemeyi başardı. Attığı goller ve yaratıcı oyunu taraftarların beğenisini kazanmasına yetti.

Ancak, Mastantuono’nun gelişiyle birlikte Arda’nın forma şansı daha da azalabilir. Bu da onu, PSG’nin hedefi haline getiren başlıca faktörlerden biri. Luis Enrique, genç oyuncunun gelişimini sağlamak ve ona daha fazla sorumluluk vermek için PSG’de lider bir rol sunmayı planlıyor.

PSG’den satın alma opsiyonlu kiralama teklifi

Fransız kulübü, Arda Güler’i doğrudan satın almak yerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifini gündemine aldı.

Bu sayede Güler’in daha fazla süre alabileceği, gelişimini sürdürebileceği bir ortam yaratılmak isteniyor. Luis Enrique, Arda’nın çok yönlü yetenekleri, gol sezgisi ve genç yaşına rağmen gösterdiği olgun futbol sebebiyle projeye tam olarak uyduğunu düşünüyor.

Real Madrid temkinli ama açık kapı bırakıyor

Real Madrid ise Arda Güler’i geleceğin liderlerinden biri olarak görüyor ve oyuncuyu kolay kolay elden çıkarmak istemiyor. Florentino Perez’in gözünde büyük bir potansiyel taşıyan Türk yıldız için bonservisli bir satış düşünülmese de, iyi yapılandırılmış bir kiralama planı değerlendirilebilir.

Valdebebas’taki yetkililer, Arda’nın yeterince gelişim alanı bulamaması durumunda geçici bir ayrılığın her iki taraf için de faydalı olabileceğini düşünüyor. Ancak bu karar, yaz transfer döneminde Real Madrid ile PSG arasında yaşanacak büyük mücadelenin de fitilini ateşleyebilir.