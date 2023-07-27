Messi ile yolları ayıran, Mbappe ile de yolları ayırmaya hazırlanan PSG, hücum hattını yeniden şekillendiriyor.

Lionel Messi’nin kontratının sona ermesinin ardından takımdan ayrılmasıyla birlikte hücum hattında büyük bir güç kaybı yaşayan PSG, Kylian Mbappe’nin de kadro dışı kalmasıyla birlikte ofansif olarak büyük bir güç kaybı yaşarken, transfer söylentileri de hız kazandı.

Fransız basınından L’Equipe, PSG’nin Atalanta’nın santrforu Rasmus Hojlund için 50 milyon euro önerdiğini öne sürdü.

Teklif yükseltilmeyecek

Bu transfer için İngiliz devi Manchester United ile yarışan PSG, The Athletic’te yer alan habere göre Atalanta’nın Hojlund için talep ettiği astronomik bedelin gerçekçi olmadığına inanıyor ve daha yüksek bir ücret talep edilmesi halinde yarıştan çekilmeye hazır. Buna rağmen Hojlund’un kişisel taleplerini karşılamaya hazır görünen PSG, oyuncuyla oldukça olumlu görüşmeler gerçekleştirdi.

Manchester United Danimarkalı golcü için 42,8+8.5 milyon euroluk bonus teklif ederken, Atalanta oyuncusu için 60 milyon euro talep etmişti. Geride bıraktığımız sezonda Atalanta formasıyla 32 Serie A karşılaşmasına çıkan 20 yaşındaki santrfor bu maçlara dokuz gol ve iki asist sığdırmıştı. EURO 2024 Elemeleri’nde Danimarka’nın en etkili ismi olan Hojlund, elemelerdeki dört maçta ise altı gol atmıştı.