Luis Enrique’nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren PSG, Fransız yıldızla anlaşmaya vardı.

Lionel Messi’nin ayrılmasının ardından Kylian Mbappe ve Neymar ile de yollarını ayırmaya hazırlanan PSG yeniden yapılanma çerçevesinde Goncalo Ramos'u transfer ettikten sonra Eintracht Frankfurt'un yıldızı Randal Kolo Muani'yi gündemine aldı. Neymar’dan kendisine kulüp bulmasını isteyen Fransız ekibi, bu transfer için Alman ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Frankfurt 100 milyon euro istiyor

SKY Almanya’ya göre PSG, Frankfurt, 2022 Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’nın da formasını giyen golcü oyuncusu için 100 milyon avro talep edecek. Öte yandan kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken, Kolo Muani PSG’nin önerdiği şartları şimdiden kabul etti ve kulüplerin önümüzdeki günlerde anlaşmaya varması için beklemeye geçti.

Geride bıraktığımız sezonda Bundesliga’da 32 karşılaşmada 15 gol ve 11 asistle oynayan 24 yaşındaki golcü, tüm kulvarlarda ise 48 maça 23 gol ve 14 asist sığdırmıştı. Bundesliga’da sadece bir sezon geçirmesine rağmen ligin en etkili hücum oyuncularından biri olmayı başaran Muani, Dünya Kupası finalinin son saniyelerinde kaçırdığı net gol şansıyla akıllarda kalmıştı.