Angel Di Maria, son haftalarda Paris Saint-Germain taraftarı ile arası pek de iyi olmayan vatandaşı Lionel Messi'yi savunurken yaşananlara anlam veremiyor.

Geçen yaz Barcelona'dan ayrıldıktan sonra kulübe ücretsiz transfer edilen Messi, PSG'deki ilk sezonunda toplamda çıktığı 32 maçta sadece 9 gol attı.

Yedi kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli yıldız, kulübün Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenmesinden bu yana, düzenli olarak alaylara maruz kaldı.

Di Maria Messi için ne dedi?

Arjantinli oyuncu, PSG taraftarının neden başka bir Avrupa başarısızlığı karşısında hayal kırıklığına uğradığını anlıyor, ancak Messi'nin hedef alınmasına şaşırıyor.

Di Maria, Arjantin radyosu Urbana Play FM'de Todo Paşa ile yaptığı röportajda 34 yaşındaki oyuncunun yuhalanması hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en iyi oyuncusunu bile yuhaladılar. Bu gerçekten inanılmaz ve bu yüzden, ben buna inanmakta zorlanıyorum.

"Ama bu kulüpteki insanlar, ultra performans talep ediyor, çok tutkulular ve en iyi oyuncuların geldiğini görüyorlar.

"Bu yüzden, Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimizde hayal kırıklığına uğramaları normal. Bu her yerde oluyor.

"Leo, bu olaylara dikkat etmiyor, bu bir ayrıntı. Bu futbol. Böyle olduğunu biliyoruz ve böyle olmalı.

"Güçlü olmalıyız. Bu futbol, ​​bu tür şeyler olur."

Di Maria geleceği hakkında

Arjantinli futbolcunun PSG'deki yedi yıllık kalışı, sözleşmesi Haziran ayında sona erdiğinde sona erecek ve GOAL, Juventus'un kanat oyuncusuna Torino'da bir yıllık sözleşme teklif ettiğini bildirdi.

Arjantin'e olası bir geri dönüşün haberleri de yaygındı, ancak Di Maria, 2022 Dünya Kupası'na gitme şansını artırmak için kulüp futbolunun en üst seviyesinde oynamaya devam etmek istiyor.

PSG, kişisel tercihi olan Di Maria'yı başka bir sezon için takımda tutma seçeneğini hala tetikleyebilir:

“Sözleşmesi haziran ayında bitiyor ve benim fikrim burada kalmak. Avrupa'daki son yılımın böyle olmasını istiyorum. Burada, Paris’te olmak isterim. Kulüpte de aynı istek var mı bilmiyorum.

“Bir ön sözleşme var, imzalayıp imzalamayacağımızı göreceğiz, aksi takdirde çağrılırsam Avrupa'da başka bir takıma gidip Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağım.”

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