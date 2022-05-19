PSG orta saha oyuncusu Marco Verratti: "Kylian Mbappe'nin Madrid'de olduğu haberleri midemi bulandırıyor"

Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Marco Verratti, Kylian Mbappe'nin Madrid'de olduğu haberlerinin midesini bulandırdığını açıkladı.

Mbappe'nin 2022-23 sezonunda Real Madrid oyuncusu olmak için İspanya'nın başkentine gittiği ile ilgili yoğun söylentiler var.

Ne söylendi?

Verratti, Le Parisien'e "Hepimiz onun burada kalmasını istiyoruz" dedi.

"Ama onunla konuştuğumda daha çok gülüyoruz. Futbolda, aklımızda bir şey olduğunda, bir karar yakın olduğunda, bunun hakkında fazla konuşmuyoruz. Bu onun kararı ve ben de bekliyorum, senin gibi...

"Dinlenirken ve Kylian'ın Madrid'de olduğuna dair bildirimler gördüğümde midem bulanıyor (gülüyor) ama sonrasında kendime şunu söylüyorum: Sakin ol, o tatildeydi..."

PSG, son 16 turunda Real Madrid'e dramatik bir şekilde elendi.

Verratti, Le Parisien'e verdiği demeçte, "PSG'nin dünyanın en iyi kulübü olacağını biliyorum."

"Sadece zaman alıyor. Bu yılın başında iyi bir dönem geçirdik, daha çok eğlendik. Sonra Madrid maçıyla, sanki üç adım geri atmışız gibi oldu."

Yuhalanma konusu

PSG oyuncuları, Real Madrid'e elenmelerinin ardından son haftalarda birkaç maçta kendi taraftarları tarafından yuhalandı. Verratti, taraftarlardan maç oynanırken oyuncuları yuhamamalarını istedi.

Verratti, "Taraftarların ıslıklama hakkı var, ancak oyun sırasında değil" dedi.

"Oyun sırasında hep beraberiz. Bazen evimizde oynuyormuşuz gibi gelmiyordu. Anlaması zor."

Verratti'ye, başına gelmiş en büyük adaletsizlik hakkında da soru soruldu.

"Barcelona'ya karşı geri dönüş" dedi.

"O gece ne olursa olsun maçı 3 veya 4-1 kaybederdik, orası kesin. Ama başka bir hakem ve VAR ile asla 6-1 kaybetmezdik. Mağdur olmamız en büyük adaletsizlik."

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