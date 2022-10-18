Paris Saint-Germain'in süperstarı, "Madrid'e gitme seçeneğim vardı ama kalbim beni Barcelona'ya götürdü" dedi.

PSG’nin yıldızı Neymar, 2013 yılında Brezilya’nın Santos kulübünden İspanyol devi Barcelona’ya transferinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı suçlamalarıyla ilgili yargılandığı davada ifade verdi.

Barselona mahkemesinde görülen davanın ikinci gününde sanık koltuğuna oturan Neymar, o dönemde Real Madrid'e gitme ihtimalinin de olduğunu ancak kalbinin sesini dinlediğini vurguladı.

Ne söylendi?

Brezilyalı yıldız, soruşturmaya sebep olan Barça'ya transferiyle ilgili şunları söyledi:

“Real Madrid’e gitme seçeneğim vardı ama kalbim beni Barcelona’ya götürdü. Transfer sürecini, görüşmeleri tamamen babam yönetti.

"Ben sadece onun bana söylediğine imza attım. Çok fazla kulüpten teklif vardı ama benim hayalim her zaman Barcelona’da forma giymekti."

Davanın detayları neler?

Normal şartlarda 21 Ekim’de mahkemeye çıkması gereken Brezilyalı yıldız, PSG’nin antrenman ve maç programından dolayı ifadesinin öne alınmasını istemişti.

Daha önce Neymar'ın beş yıl hapis cezasıyla yargılanacağı iddia edilmişti.

Ancak Foot Mercato'da yer alan habere göre Barcelona savcılığının talebi doğrultusunda Neymar, iki yıl hapis ve 10 milyon euro para cezası ile karşı karşıya.