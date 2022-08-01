Messi, geçen yıl Fransa'nın başkentine taşındığından beri takım arkadaşının canını sıkacak kadar çok eleştiri aldı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, Fransa Süper Kupası'nda takımının Nantes'ı 4-0 yendiği maçın ardından takım arkadaşı Lionel Messi'yi eleştirenlere sert çıkış yaptı.

Messi, geçen sezonun kupa şampiyonu Nantes'a karşı alınan galibiyette ilk golü atmayı başardı.

Messi ve Neymar, geçen sezon PSG ile beklentileri karşılayamadıkları için çok eleştiri aldılar, ancak 2022-23 sezonuna mümkün olan en iyi başlangıcı yaptılar.

Neymar, Messi için ne dedi?

Neymar, Messi'nin pazar günkü performansının onun adına PSG'de yeni başlangıç olup olmadığı sorulduğunda arkadaşını savunmaya geçti.

Prime Video'ya konuşan Brezilyalı, şunları söyledi:

"Sanmıyorum. İnsanların çok fazla konuştuğunu düşünüyorum. Her gün neler olduğunu, içeride neler olduğunu bilmiyorlar.

"Leo, hâlâ aynı Leo. Değişmiyor. Hayır, fark yaratmaya devam ediyor. Uyum sağlıyor.

"Üçümüz için, benim için, Leo için, Kylian [Mbappe] için her şeyin yolunda gitmesini umduğumuz açık. Üçümüz de iyiysek, bunun takım için de iyi olacağına eminim."

"Memnun oldum, takımla çok iyi bir maç çıkardık. Kazanmaya başlamak çok önemli, kupayla biten bir maç. Ne olursa olsun, kazanmak zorundasın."

PSG'de Messi ve Neymar'dan ne bekleniyor?

Messi ve Neymar, geçen sezon takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığının ortasında PSG taraftarları tarafından hedef alınmıştı.

Finalde şampiyon olan Real Madrid'e yenilerek son 16 turunda elendiler.

Messi, yedi maçta beş gol atarak Avrupa kupalarında iyi rakamlar elde etti, ancak Ligue 1'deki altı golü, 14 asistine rağmen pek çok kişiyi tatmin etmedi.

PSG, yeni teknik direktör Christophe Galtier yönetiminde daha fazla kupa için mücadele ederken, bu sefer eski Barcelona kahramanından çok daha fazlası bekleniyor.

Pazar günü Nantes'a karşı alınan galibiyette iki gol atan Neymar, Ligue 1'de 2021-22 sezonunu 13 gol ve altı asistle tamamlamıştı. Yeni sezonda ise daha büyük bir etki yaratma baskısı altında.

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