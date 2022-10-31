Arjantinli süperstar, PSG'de takım arkadaşlarından ve yönetimden mutlu.

Paris Saint-Germain'in süperstarı Lionel Messi'nin geleceği şimdiden konuşulmaya başlandı.

2021 yazında Barcelona'nın yaşadığı mali kriz sebebiyle PSG'ye imza atan Arjantinli yıldız, şimdi seçeneklerini düşünüyor.

Messi'nin PSG ile sözleşmesi bu yaz haziran ayında sona eriyor.

İddialar neler?

FootMarceto'nun haberine göre kesin kararını 2022 Dünya Kupası'nın ardından verecek olan Messi, şu an için PSG'de kalmaya sıcak bakıyor.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, bu sezona fırtına gibi başlayan eski yıldızını geri getirmeyi arzuluyor. Bununa birlikte, Luis Suarez'in forma giydiği Inter Miami de Messi'yi çok istiyor.

Ancak Messi şu anda PSG'de mutlu. Hücumdaki diğer yıldızlarla çok iyi anlaşıyor ve kulüp yönetimi ile arası gayet iyi.

PSG'de en üst seviyede oynayıp yeni başarılara imza atmak isteyen Messi, Ligue 1 devinde kalmaya oldukça sıcak bakıyor.

Lionel Messi'nin 2022-23 sezonu performansı

Arjantinli yıldız, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 17 maçta 12 gol kaydetti.

Anahtar paslarıyla da göz boyayan 35 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarına 13 gol pası verdi.

Messi, söz konusu 12 golün yedisini Ligue 1'de, dördünü Şampiyonlar Ligi'nde birini de Fransa Süper Kupası'nda attı.